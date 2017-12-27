Навальный анонсировал массовую акцию протеста 28 января

«Всероссийская забастовка избирателей», к проведению которой призвал Алексей Навальный, намечена на 28 января. Об этом сообщается на сайте Навального.

28 января Навальный и его сторонники планируют провести шествия и митинги в разных городах - это будут акции в поддержку забастовки. Он объяснил на своем сайте, что заявки на акции будут поданы уже сейчас, за месяц до их проведения. Своих сторонников он призвал записаться в группы забастовки избирателей и акции 28 января в своих городах.

По словам политика, Кремлю на президентских выборах нужна только явка. После отказа Центризбиркома допустить самого Навального на выборы, на них не будет «единственного кандидата, способного составить конкуренцию» действующему президенту, читает он. «Идти на выборы сейчас - это решать проблемы Путина. Помочь ему превратить переназначение в подобие выборов. Больше в этом нет ни малейшего смысла», - пишет оппозиционер.

Как отмечает телеканал «Дождь», соратников Навальный призвал не участвовать в голосовании и агитировать других не ходить на участки. Он пообещал организовать наблюдение за ходом голосования, чтобы не допустить фальсификации явки.

ЦИК 25 декабря отказался регистрировать Навального из-за наличия у него непогашенной судимости по тяжкой статье Уголовного кодекса. Сам политик считает, что право избираться ему дает Конституция и что ЕСПЧ доказал сфальсифицированность вынесенного ему приговора. Он пообещал оспорить отказ в регистрации в Конституционном суде России. Также он призвал избирателей к «забастовке» и пообещал тщательно подготовить всероссийскую акцию протеста.

Источник: Псковская Лента Новостей