Путин призвал к осторожности в вопросе об укрупнении регионов РФ

Президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение об укрупнении российских регионов, напомнил о советском опыте и призвал к осторожности.

«С экономической точки зрения, это, действительно, часто целесообразно. Но, во-первых, у нас есть Конституция, есть соответствующие законы. Мы не можем, и не будем навязывать это в явочном порядке», - заявил В.Путин на заседании Госсовета в среду, пишет «Интерфакс».

Во-вторых, по словам президента, в России «уже было укрупнение регионов».

«В советское время, вы знаете, прошла идея Ленина о том, каким должен быть создан Советский Союз. По сути, были созданы крупные, мощные, суперрегионы, тогдашняя Россия, как бы она не называлась, тогда ее называли Советский Союз», - сказал В.Путин, добавив, что в Конституцию от 1924 года было записано право республик на выход из состава СССР.

«И потом из Конституции в Конституцию это все перетекало. Результат хорошо известен - распад Советского Союза. Да, было много других причин, но эта мина тоже сработала», - сказал он.

«Поэтому нам вместе с вами, вместе с депутатами Федерального Собрания нужно самым внимательным образом сопоставлять эти и плюсы, и грузы, и принимать оптимальное решение, но нужно быть очень-очень аккуратными при решении вопросов подобного рода», - добавил В.Путин.

Источник: Псковская Лента Новостей