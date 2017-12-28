Политические итоги - 2017

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию политические итоги года. Напомним, это наша многолетняя традиция — в конце декабря, едва ли не под бой курантов, называть имена победителей и проигравших по целому ряду номинаций.

Прежде чем приступить к объявлению «лауреатов», мы хотели бы напомнить, что весь этот год, день за днем, ПЛН информировала читателей о событиях в политической жизни и анализировала важнейшие процессы. Наши репортеры были на партийных форумах и в гуще народа на уличных акциях. Благодаря корреспондентам и обозревателям ведущего регионального интернет-портала псковичи в режиме он-лайн узнавали, какие решения принимают власти и что происходит в рядах оппозиции. Благодаря инсайдерской информации, публикуемой ПЛН, наши читатели первыми узнавали о важных решениях и кадровых назначениях, которые только планируются. Совместно с коллегами — журналистами радио «Эхо Москвы в Пскове» мы реализовали проект, посвященный масштабной избирательной кампании в муниципалитетах нашего региона. Фоторепортажи и видеосюжеты, подготовленные нашими журналистами, позволяли псковичам увидеть всё самое главное и интересное своими глазами. Как и прежде, наши читатели имели возможность прокомментировать актуальные темы на форумах Псковской Ленты Новостей — одной из немногих реально свободных дискуссионных площадок.

Таким образом, весь этот год мы оперативно и достоверно информировали вас о происходящем в псковской политике, а сегодня подводим итоги и, как обычно, раздаем «всем сестрам по серьгам».

Событие года - смена губернатора

Важнейшим событием 2017-го стала смена на «капитанском мостике» регионального властного «корабля». 12 октября запущенная Кремлем волна губернаторских отставок докатилась до Псковской области. Президент России Владимир Путин своим указом завершил «эпоху Андрея Турчака», длившуюся более восьми с половиной лет. Экс-губернатор отправился на повышение в Москву, а временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Михаил Ведерников, ранее работавший заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе и никак не связанный с Псковской областью. Конец года прошел в регионе под знаком «погружения» врио губернатора в местную проблематику и его первых шагов на новом поприще.

Как отмечают обозреватели, Михаил Ведерников, что называется, взял с места в карьер - и сразу же, параллельно с вхождением в курс дел, приступил к решению не терпящих отлагательства региональных проблем — от затянувшегося строительства Псковского перинатального центра и работы автобусного парка до развития санитарной авиации и реставрации памятников истории и культуры. Пока врио губернатора работает в режиме «пожарной команды», и ждать от него каких-либо стратегических программ и проектов не приходится по объективным причинам переходного периода. Однако запрос на это у общества и регионального политического класса есть, так что рано или поздно разработка и реализация стратегии развития должны стать для власти приоритетной задачей. Между тем все основные акторы политпроцесса в Псковской области заняли выжидательную позицию: чиновники, депутаты, партийные функционеры, а также связанные с органами власти и местного самоуправления бизнесмены пытаются приноровиться к жизни в новой реальности.

Взлет года — «генсек» партии власти Андрей Турчак

С момента начала работы Андрея Турчака в должности губернатора Псковской области в 2009 году стало распространенным мнение о том, что этот пост — своего рода трамплин для молодого «питерского» управленца из «хорошей семьи», с которого он достаточно быстро взлетит на федеральный уровень. Однако - шли годы, псковский политкласс регулярно накрывали лавины слухов о скором отъезде губернатора, а назначения всё не происходило. И только осенью 2017-го свершилось то, о чем так долго говорили. По воле высшего федерального руководства Андрей Турчак отправился в Москву — возглавлять Генеральный совет партии «Единая Россия». Параллельно он занял созданное специально под него кресло шестого вице-спикера Совета Федерации (в сенате господин Турчак представляет Псковское областное Собрание депутатов). Судя по всему, должности секретаря Генсовета партии власти и вице-спикера Совфеда — далеко не предел в карьере Андрея Турчака: по крайней мере, столичные политологи заявляют о «больших планах Кремля на молодого, перспективного управленца» и предрекают ему дальнейшее восхождение по «вертикали власти».

Следует отметить, что компанию экс-губернатору в Москве составляют те, кто уже давно входит в его команду и хорошо знаком псковичам — это бывший представитель регионального парламента в Совете Федерации Александр Борисов (ныне он руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия»), экс-сотрудник администрации области, политтехнолог Роман Романов, пресс-секретарь Андрея Турчака Оксана Ширан.

Уход года - отъезд вице-губернатора Максима Жаворонкова

Вслед за Андреем Турчаком отправился в Москву и Максим Жаворонков, который на протяжении восьми с половиной лет являлся «краеугольным камнем» администрации Псковской области — возглавлял ее аппарат и работал вице-губернатором. Друг детства и ближайший соратник Турчака, Жаворонков сосредоточил в своих руках огромные полномочия и координировал работу Дома Советов в десятках направлений – от гражданской обороны и спорта до вопросов внутренней и информационной политики, взаимодействия с органами МСУ и региональным парламентом (для сведения: в предыдущей администрации области тот же функционал лежал на плечах аж пяти вице-губернаторов). К результатам работы господина Жаворонкова и степени его эффективности можно относиться по-разному, однако бесспорно то, что уход топ-менеджера администрации со столь обширными полномочиями не мог бесследно пройти для органов госвласти Псковской области. Однозначного и полного ответа на вопрос о том, как сосредоточенный в руках господина Жаворонкова функционал будет перераспределен в условиях кадрового дефицита, не дано до сих пор. Между тем он сам осваивается в столице в новой для себя роли — первого заместителя руководителя центрального исполкома «Единой России» - главы организационного управления аппарата ЦИК партии.

Назначение года - «политический» вице-губернатор Николай Цветков

27 ноября в псковской общественно-политической жизни произошло событие, которое эксперты сразу же охарактеризовали как «знаковое». В регионе появился вице-губернатор, курирующий внутреннюю и информационную политику. На эту ключевую в любой региональной администрации должность, врио губернатора Михаил Ведерников назначил Николая Цветкова, прежде возглавлявшего областную избирательную комиссию. Данное назначение принципиально отличалось от предыдущих аналогичных кадровых решений при прежних псковских губернаторах: впервые ставка была сделана не на «варяга», а на «местного», который ранее работал при трех губернаторах, знает всю региональную элиту и хорошо знаком ей. На эту важнейшую позицию назначен не лично преданный губернатору человек, с которым патрона связывали бы многолетние отношения, а управленец, которого новый глава области еще недавно вовсе не знал. При этом следует отметить, что у Николая Цветкова имеется значительный бэкграунд. Он — классический карьерный чиновник: прошел все ступеньки — от заместителя начальника отдела до вице-губернатора. Занимался организацией избирательных кампаний еще в начале 2000-х при губернаторе Евгении Михайлове, а затем возглавлял комитет по региональной политике и местному самоуправлению. К исполнению обязанностей господин Цветков был вынужден приступить без раскачки, учитывая, что главная задача, поставленная перед ним новым руководителем, - подготовка к выборам президента России (напомним, избирательная кампания уже стартовала, день голосования назначен на 18 марта 2018 года).

Выборы года — избирательные кампании в муниципалитетах

В единый день голосования 10 сентября в Псковской области завершилась масштабная избирательная кампания, охватившая едва ли не все муниципалитеты. Жители региона избирали 6 глав районов и депутатов представительных органов местного самоуправления. В соответствии с многочисленными прогнозами, «Единая Россия» одержала победу по итогам кампаний практически во всех муниципальных образованиях.

Секретарь регионального политсовета ЕР Александр Котов

Однако были и исключения. Так, в Плюсском районе действующий глава — единоросс проиграл кандидату от оппозиции, а в Пскове, на выборах депутатов городской думы, представители партии власти уступили в пяти (из пятнадцати) одномандатных округах. Ниже, чем на выборах прошлых лет, оказался и уровень поддержки ЕР по единому городскому округу. По результатам кампании (как известно, она ознаменовалась огромным количеством «черного пиара», взаимными обвинениями в нарушении законодательства, возбуждением уголовных дел, задержаниями агитаторов, обысками и т. д.,) «команда» единороссов во главе с Иваном Цецерским, хотя и сохранила большинство в городском парламенте (60%), прежнее доминирование утратила. Из-за чего определение «сокрушительная победа» (так в сентябре результат псковских «медведей» охарактеризовал на тот момент губернатор Андрей Турчак) выглядело, скорее, как невеселая шутка и «хорошая мина при плохой игре». Впрочем, точно также мифом следует признать и представление о результатах выборов в Пскове как о «триумфе оппозиции» — прежде всего, «группы Михаила Гавунаса — Олега Брячака», включающей кандидатов от «Справедливой России» и КПРФ. Свое представительство в гордуме оппозиция увеличила, но декларируемую задачу-максимум (большинство в гордуме и избрание «своего» главы города) не достигла.

Союз года — тактический альянс «группы Гавунаса», КПРФ и «Справедливой России»

В 2017-м, как и годом ранее, все мы стали свидетелями объединения оппозиции перед выборами в Псковской области. Причем, круг участников этого тактического альянса стал заметно шире. Если в 2016-м, накануне выборов депутатов областного Собрания, «скооперировались» лишь представители так называемой «группы бывшего вице-спикера регионального парламента Михаила Гавунаса» и псковского отделения «Справедливой России», то в этот раз — в ходе выборов депутатов гордумы Пскова - в составе общей колонны выступили также «Партия пенсионеров» и, что поначалу выглядело невероятно, КПРФ. Напомним, факт вхождения в список кандидатов от компартии сотрудников гипермаркета «Империал» и других предприятий Михаила Гавунаса вызывал заметный резонанс и дал основания оппонентам обвинить псковскую организацию КПРФ в продажности. Войди в состав неформального блока еще ЛДПР и «Яблоко», то можно было бы говорить о полноценной предвыборной коалиции — однако этого не произошло. Помимо обычных для любого участника выборов задач участники союза решали и другую — а именно способствовали достижению главной для Михаила Гавунаса цели — по созданию условий для его возвращения в Россию. Едва ли можно говорить о том, что и эта задача была выполнена (как и о том, достижима ли она такими методами), однако как бы то ни было фиксируем продолжение активизации «группы Гавунаса» и самого ее лидера. При этом следует понимать, что союз оппозиции в «Версии 2.0» является лишь тактическим, а отнюдь не стратегическим, что неоднократно давали понять сами его участники.

Прорыв года — победа кандидатов от «Яблока» на выборах глав двух районов

«Если долго мучиться, что-нибудь получится», «Терпение и труд все перетрут», «Если сильно упираться, то поддастся и стена» - верность всех этих утверждений осенью минувшего года доказало областное отделение партии «Яблоко» со главе со своим бессменным руководителем Львом Шлосбергом. Системная работа на протяжении многих лет, использование фандрайзинговых схем и привлечение на выборы большого числа наблюдателей (в том числе из-за пределов региона) привели к тому, что впервые в России сразу в двух соседних муниципалитетах главами были избраны кандидаты от этой партии. Вначале, в сентябре, жители Плюсского района проголосовали за Виталия Аршинова, а затем, в ноябре, на досрочных выборах главы Гдовского района победу праздновал Юрий Павлов. Эксперты до сих пор спорят, в чем причина такого исхода голосования, следует ли считать это успехом партии или все-таки главным был «человеческий фактор», однако факт остается фактом: наряду с депутатами областного Собрания, Псковской гордумы, большинства районных собраний у «Яблока» теперь есть и два «своих» главы муниципалитетов. И это, безусловно, «прорыв года».

«Стартап» года — сити-менеджер Пскова Александр Братчиков

Годом перемен стал 2017-й и для Александра Братчикова. Теперь уже бывший депутат областного Собрания и директор компании «ПсковАгроИнвест» победил в конкурсе по замещению должности главы администрации города Пскова и получил поддержку большинства депутатов гордумы. В начале декабря он приступил к работе на новом поприще. Не вызывает сомнений, что путь Александра Братчикова будет непрост и тернист. Мало того, что ему необходимо справиться с тяжелым грузом накапливавшихся десятилетиями городских проблем, так еще и решать многочисленные задачи предстоит в условиях функционирования двуглавой модели управления Псковом. Как показывает практика, взаимоотношения главы города Ивана Цецерского и сити-менеджеров складываются порой весьма непросто, многое тут зависит от конкретных личностей. Как все мы убедились в ходе голосования гордумы за кандидатов на пост главы администрации и последующих событий, не все во взаимоотношениях двух градоначальников гладко. Впрочем, региональное руководство дало обоим установку на работу в таком составе тандема, недвусмысленно дав понять, что о противоречиях надо забыть и вместе готовить Псков к важнейшему ля него событию — проведению международного фестиваля-2019.

Курьез года — голосование цветными ручками за главу Пскова

Самым несуразным политическим событием года, по версии ПЛН, стало тайное голосование цветными ручками и буквами (вместо обычных галочек синим или черным цветом) при выборах депутатами Псковской гордумы главы города. Напомним, что выбор был между единороссом Иваном Цецерским и эсером Олегом Брячаком. Перед «судьбоносной» сессией в политтусовке активно обсуждались слухи о том, что «группа Гавунаса-Брячака» нашла ну очень большие аргументы и сумела-таки перетянуть на свою сторону нескольких депутатов — представителей парламентского большинства, вследствие чего главой города может быть избран представитель оппозиции. Имели ли место такие переговоры и «торг» между представителями двух соперничающих групп, осталось тайной, а вот то, что представители партии власти к голосованию подготовились, — несомненно. Несмотря на призывы оппозиции провести тайное голосование одной рукой и ставить в бюллетенях исключительно галочки, единороссы отстояли право голосовать как и чем угодно — по выражению депутата Дениса Иванова (впоследствии ставшего руководителем фракции ЕР в гордуме) рисовать «хоть сердечко, хоть золотые купола». Впрочем, до столь изощренных форм депутатское творчество не дошло, но, по словам Брячака, депутаты ставили различные буквы и значки разноцветными чернилами — фиолетовыми, красными, зелеными (в результате при желании можно было установить, как голосовал каждый подконтрольный депутат — придерживался и он партийной установки или ослушался). Так или иначе, Иван Цецерский сохранил пост главы Пскова, а оппозиция получила повод говорить о тайном голосовании как о «цирке, фарсе и надувальстве».

Лузер года — бывший сити-менеджер Пскова Игорь Калашников

«Лузер» - это, по словарю, «проигравший, потерявший что-либо или утративший свое положение». В данном отношении в 2017-м вне конкуренции оказался теперь уже бывший глава городской администрации Пскова Игорь Калашников. А ведь еще месяца три назад он мог чувствовать себя «хозяином положения» и с оптимизмом и смотреть в будущее. По крайней мере, запущенная в сентябре еще прежним составом гордумы конкурсная процедура по назначению сити-менеджера не предвещала господину Калашникову никаких неприятных неожиданностей. Он являлся безусловным фаворитом этих как бы выборов, его кандидатура вполне устраивала и главу города Ивана Цецерского, и большинство депутатов гордумы, и на тот момент губернатора Андрея Турчака. Но затем — всё пошло не так. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Михаил Ведерников — как и следовало ожидать, при нем участников забега «тормознули». Сразу четверо из пяти заявившихся (в том числе Игорь Калашников) вдруг решили снять свои кандидату — и первый конкурс был признан несостоявшимся. Действующий сити-менеджер хотел участвовать и в повторной процедуре, но затем отказался. Объяснение выглядело забавно: мол, вначале я не подумал, а потом подумал и решил не участвовать. По сообщениям СМИ со ссылкой на источник в органах местного самоуправления, трудовую деятельность господин Калашников продолжит к статусе заместителя директора муниципального предприятия Пскова «Горводоканал».

«Массовка» года - протестная уличная активность

Одним из важных политических итогов 2017-го следует признать и рост публичной протестной активности. По крайней мере, массовых выступлений в течение года было значительно больше, чем прежде. Причем, митинговали представители самых разных общественно-политических сил и групп населения — от недовольных введением системы «Платон» дальнобойщиков до садоводов, выступающих против повышения земельного налога. Как отмечали обозреватели ПЛН, волна уличных протестных акций наглядно продемонстрировала: у части наших сограждан, несомненно, существует определенное напряжение — кому-то просто не нравится режим, кого-то в принципе «всё достало» и он подобно чайфовскому герою готов завыть со всей мочи «Ой-ё-ё», а кто-то раздражен постоянно растущими тарифами, ценами, сборами, ОДН. Пик уличной активности пришелся на весну, затем наблюдалось относительное затишье, а уже под занавес года в Пскове прошло несколько заметных массовых акций — прежде всего, митинг эсеров и коммунистов «За честные выборы» в гайд-парке на Четырех углах и акция сторонников Алексея Навального в Крестах. Судя по заявлениям лидеров оппозиционных партий и движений, протестные выступления будут продолжены и в 2018 году, в том числе в ходе кампаний по выборам президента и губернатора Псковской области.

Визиты года — Алексей Навальный в Пскове

Дважды за 2017 год в Пскове побывал оппозиционер Алексей Навальный, заявлявший о себе как о кандидате на пост президента России. 28 мая он лично открыл в областном центре свой штаб (его руководителем стал Валентин Болдышев) и встретился со сторонниками.

Спустя полгода, 2 декабря, Алексей Навальный вновь приехал в Псков и принял участие в митинге. Выступая перед псковскими сторонниками, он высказался за принятие новой Конституции, возвращение свободных конкурентных выборов, увеличение зарплат, отделение церкви от государства и реальную борьбу с коррупцией. Отметим, что несколько недель спустя Центральная избирательная комиссия РФ отказала зарегистрировать инициативную группу, которая выдвинула господина Навального кандидатом в президенты России (причина отказа — в его непогашенной судимости).

Ляп года — Александр Васильев о «мягкой и теплой» руке Владимира Путина

Это ж надо было допустить такой промах, и главное — в отношении кого! Самого президента Путина, встреча с которым, напомним, когда-то стала поворотным моментом в судьбе г-на Васильева. Так или иначе, публикуя в социальных сетях фото исторического рукопожатия, после которого всякий уважающий себя «народнофронтовец» полгода не моет руку, депутат-убитодорожник прокомментировал это так: «У Владимира Владимировича невероятно мягкая и тёплая рука».

Мда, мягкая и теплая... Мало того, что подобный комплимент для мужчины сам по себе крайне сомнительный, так еще упоминание про мягкое и теплое у всякого рождает совсем уж неприличные ассоциации. Короче, в очередной раз убеждаемся: иногда лучше жевать, чем говорить. А бегать с колобашкой по ухабам - лучше, чем выкладывать в инстаграм иллюстрации и подписи из серии «Лизость к телу».

Окончание следует

Источник: Псковская Лента Новостей