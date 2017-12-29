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Верховный суд признал законным отказ ЦИКа зарегистрировать Навального кандидатом в президенты

30.12.2017 15:12 ПЛН, Псков

Верховный суд России в субботу отказал оппозиционеру Алексею Навальному в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В удовлетворении искового заявления отказать», - огласил решение судья Николай Романенков. Таким образом, Верховный суд признал законным и обоснованным решение Центризбиркома, ранее отказавшегося зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Навального на пост президента РФ, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

«Мы обжалуем в апелляционной инстанции сегодняшнее решение Верховного суда РФ. Также мы будем обращаться с жалобой в ЕСПЧ», - сказал юрист Иван Жданов, представляющий интересы Алексея Навального. По его словам государством в отношении Навального нарушен ряд статей Конвенции по защите прав человека и основных свобод, в том числе «право на справедливое судебное разбирательство».

24 декабря сообщалось, что оппозиционер подал документы в ЦИК о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы в 2018 году. В воскресенье Навальный приехал в здание комиссии и подал соответствующее заявление и протокол собрания инициативной группы, которая ранее выдвинула его кандидатом в президенты.

25 декабря ЦИК РФ отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ А.Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

Источник: Псковская Лента Новостей



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