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В Центризбиркоме отмечают небывалое число желающих стать президентом России

02.01.2018 13:43 ПЛН, Псков

Член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко рассказал, что впервые за последние годы наблюдается огромное число желающих стать президентом страны, передает «Газета.Ру».
 
«За последние годы такое количество кандидатов, действительно, впервые. Видимо, это связано с тем, что меньшее количество подписей нужно предоставлять. Во-вторых, вообще увеличилось количество партий по сравнению с прошлыми выборами, и многие решили заявить о себе и участвовать в президентских выборах», — сказал Шевченко.
 
Как он пояснил, партиям для того, чтобы выдвинуть список кандидатов на парламентские выборы, нужно подать список документов как минимум на 200 человек, а на одного кандидата собрать документы проще.
 
«Почему-то многие руководители партий, которые не участвуют ни в местных, ни в региональных, ни в думских выборах, считают, что 100 тысяч подписей легко собрать. Но любое количество подписей можно собрать, имея серьезную, разветвленную сеть региональных, местных и первичных отделений, а если ее нет, то даже 10 тысяч подписей собрать сложно», — добавил член ЦИК.
 
Отмечается, что на конец декабря получил порядка 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента, 21 из них поступило от партий.

Источник: Псковская Лента Новостей



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