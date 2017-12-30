Жириновский посетит Псков в ходе предвыборной кампании

Кандидат в президенты России на выборах-2018 Владимир Жириновский в рамках предвыборной кампании посетит Псков.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в партии, запланированы визиты лидера ЛДПР в 15 городов страны (Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Псков и другие).

По словам руководителя предвыборного штаба Жириновского, депутата Госдумы Алексея Диденко, первая поездка в регионы состоится уже в середине января.

Отметим, что выборы президента РФ пройдут 18 марта.

Напомним, в последний раз лидер ЛДПР официально посещал Псковскую область в 2011 году перед парламентскими выборами. В 1990-е годы он неоднократно бывал в регионе.

Источник: Псковская Лента Новостей