Собчак приедет в Псков в рамках кампании по выборам президента

Ксения Собчак в рамках кампании по выборам президента России, возможно, побывает в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей стало известно из источника, близкого к предвыборному штабу «кандидата против всех». По предварительной информации, визит может состояться в феврале 2018 года.

Отметим, что выборы президента России пройдут 18 марта. В них в порядке самовыдвижения примет участие действующий глава государства Владимир Путин. О поддержке его кандидатуры объявили партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». КПРФ на выборах представит директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин. ЛДПР по традиции выдвинула председателя партии Владимира Жириновского (уже известно, что до дня голосования он планирует побывать в Пскове). От партии «Яблоко» на пост президента баллотируется Григорий Явлинский. В целом Центризбирком России получил порядка 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность главы государства, 21 из них поступило от партий.

Напомним, Ксения Собчак выдвинута на выборы президента партией «Гражданская инициатива».

Источник: Псковская Лента Новостей