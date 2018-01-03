В России начали собирать подписи в поддержку самовыдвижения Путина

В 15 российских регионах 5 января начался сбор подписей за выдвижение президента России Владимира Путина на выборы главы государства, которые состоятся в марте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу волонтерской организации «Волонтеры Победы» Ольгу Амельченкову.

«Мы открыли такие точки в 15 городах, например в Омске, Хабаровске, Севастополе, Томске и других. Они уже работают, мы выбрали места скопления людей, такие как торговые центры. Также на улице ребята стоят и собирают подписи. Мы только открылись несколько часов назад и будем собирать подписи, пока не наберем нужное количество. Надеюсь, нас поддержат другие инициативные люди, и мы будем не одни», - сказала она.

Владимир Путин подал документы в ЦИК 27 декабря. Днем ранее инициативная группа из 668 человек выдвинула его в кандидаты. Сам глава государства при этом не присутствовал. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил это напряженным графиком президента: 26 декабря Путин проводил встречу с членами правительства, а также общался с детьми, водившими хоровод на Соборной площади Кремля.

Источник: Псковская Лента Новостей