Политика

Избирательный штаб Путина начнет работу в ближайшее время - Песков

Избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина начнет работу в ближайшее время, пишет «Интерфакс».

«Я думаю, в ближайшее время», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, когда заработает избирательный штаб кандидата в президенты.

Вместе с тем он отметил, что является пресс-секретарем главы государства и не имеет никакого отношения к фонду кандидата в президенты В.Путина.

«Я как пресс-секретарь президента Путина, не имею никакого отношения к избирательному фонду кандидата в президенты, и не имею права отвечать на эти вопросы по закону», - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос, какие физические лица внесли средства в избирательный фонд кандидата в президенты В.Путина.

Он адресовал эти вопросы в избирательный штаб.