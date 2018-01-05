Политика

Когда начинают выбивать конкурентов, выборы становятся сомнительными - Николай Рассадин

«Когда с предвыборной гонки начинают выбивать конкурентов, выборы становятся достаточно сомнительными», - такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» директор гипермаркета Николай Рассадин, комментируя вынесенный Алексею Навальному запрет участвовать в выборах президента, которые пройдут в 2018 году.

«Сильных убирают с дистанции. Если бы его допустили, думаю, все равно Путин выиграл бы. Здесь я четко понимаю, что его популярность в стране велика, основная масса населения придерживается пути, на который указывает нам Владимир Владимирович. Но у людей должен быть выбор в любой ситуации - нравится тебе человек или нет», - убежден гость студии.

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«Наши политики просто перестраховываются: а как бы чего не вышло, а вдруг возьмет и завтра выстрелит - тогда мы все проснемся в другой стране, и придется что-то предпринимать».

«Допускать Навального к выборам нужно было. Выиграть он не выиграл бы, но у Путина был бы процент по стране не 80, а 65. Это ничего не поменяло бы, но сделало бы президента более легитимным. А когда начинают выбивать конкурентов, выборы становятся достаточно сомнительными», - полагает Николай Рассадин.

Наряду с этим гость студии не исключил, что многие россияне весной на президентских выбора проголосуют за кандидата от КПРФ Павла Грудинина как за «свежее лицо». «Это человек от земли, а это сейчас в тренде. Это не политик, который всем поднадоел и у которого пиджак побит молью. На свежего человека и реакция будет другая», - пояснил Рассадин.

«Если коммунисты поработают в этом направлении серьезно и конкретно начнут заниматься раскручиванием его как кандидата в президенты, то может получиться неплохой интересный ход, и этот ход мне очень понравился», - заключил он.