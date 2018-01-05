Политика

Сбор подписей в поддержку Путина начался в Псковской области

В Пскове и Великих Луках открылись пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», всего в Псковской области организованы четыре таких пункта. Активисты движения «Волонтеры Победы» будут собирать подписи в течение января. В связи с погодными условиями они работают не под открытым небом, а в торговых центрах и спортивно-развлекательном парке.

Подпись в поддержку самовыдвижения Путина может оставить любой совершеннолетний гражданин, прописанный на территории региона. При себе необходимо иметь паспорт.

Напомним, что в декабре 2017 года Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, а также ее уполномоченных. В состав инициативной группы избирателей вошли 668 человек, в том числе председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и член Общественной палаты РФ, руководитель Центра лечебной педагогики Псковской области Андрей Царев.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.