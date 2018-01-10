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Политика

Тяжелое начало сложного года

11.01.2018 09:54|ПсковКомментариев: 40

Трагическая гибель вице-спикера Псковского регионального парламента, руководителя фракции «Единой России» Валентина Каленского не только стала шоком для политической и административно-хозяйственной элиты области, но и явилась серьезным вызовом для «партии власти», в том числе обнажив кадровую проблему в руководстве областного Собрания депутатов. 

Напомним, что фактически с момента создания «Единой России» Валентин Григорьевич являлся одним из столпов партии в Псковской области. Наряду с другим «политическим тяжеловесом-долгожителем» - первым заместителем председателя областного Собрания Виктором Антоновым он был представителем «старой гвардии» в руководстве регионального отделения ЕР - авторитетным и опытным.

Не питая большой любви к публичной политике, Валентин Каленский тем не менее был хорошо известен в политэлите и бизнес-кругах, пользовался серьезным влиянием и уважением коллег.

Вместе с секретарем регионального политсовета «Единой России», председателем областного Собрания депутатов Александром Котовым и господином Антоновым он обеспечивал решение самых непростых задач и достижение необходимых результатов. Следует особо отметить то, что с начала 1990-х Валентин Каленский бессменно возглавлял облпотребсоюз - организацию, охватывающую всю территорию области и влияющую на жизнь десятков тысяч жителей региона. Безусловно, в последние годы значение потребкооперации в силу объективных причин снизилось и ни шло в сравнение с 1990-ми, однако и принижать роль сети райпо, в том числе в период избирательных кампаний, не следует. К тому же в областном Собрании глава фракции единороссов, заместитель секретаря регионального политсовета партии возглавлял и неформальную депутатскую группу, состоящую из руководителей районных потребительских обществ.

Уже только вышесказанное позволяет понять, насколько серьезное влияние на общественно-политические процессы оказывал Валентин Каленский и с какой проблемой столкнулись сейчас в «партии власти» и руководстве регионального парламента. В областном Собрании депутатов ситуация усугубляется еще и тем, что другой «политик-тяжеловес» - вице-спикер, глава комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов имеет серьезные проблемы со здоровьем и в настоящее время проходит длительный период реабилитации. Желая Борису Геннадьевичу крепкого здоровья и скорейшего возвращения к активной деятельности, мы не можем не задаться вопросом: захочет ли он сам после выздоровления вернуться к активной политической и законотворческой работе (глава бюджетного комитета, как никто другой, знает, насколько это тяжелое занятие, полное стрессов)? Однозначного ответа на данный вопрос нет. При этом очевидно, что найти замену опытнейшему профессионалу в бюджетной сфере Борису Полозову в Собрании непросто. Недавно завершившийся процесс по обсуждению и принятию главного финансового документа на 2018 год это подтвердил. По мнению коллег, заместитель председателя бюджетного комитета (на штатной основе) Лидия Драгунова, увы, пока не готова к самостоятельной работе во главе этого структурного подразделения областного Собрания. Заседания комитета вел другой заместитель Бориса Полозова - «внештатник» Алексей Федоров. Что до работы согласительной комиссии, то здесь - в условиях отсутствия в составе бюджетного комитета опытных и полностью готовых к такой деятельности депутатов - процессом пришлось руководить самому председателю Собрания Александру Котову.

Всё это заставляет серьезно задуматься о проблемной ситуации, в которой в связи со смертью Валентина Каленского оказалась «партия власти», причем, в самом начале 2018-го - «года больших выборов». Обсуждение вариантов политического решения кадрового вопроса уже началось. Очевидно, что необходимо усиление руководства областного Собрания. В ряду депутатов, которые могли бы возглавить фракцию ЕР, прежде всего следует назвать первого вице-спикера, председателя комитета по труду и социальной политике Виктора Антонова. По крайней мере, по части авторитета и влияния на коллег бывший член Верховного Совета РСФСР и экс-депутат Госдумы даст фору любому. Другой возможный кандидат - молодой и перспективный Виктор Остренко, занимающий пост заместителя председателя областного Собрания. В прошлом вице-губернатор и экс-руководитель регионального исполкома ЕР, господин Остренко работает в Собрании на внештатной основе, в отличие от своих коллег Антонова и Полозова не возглавляет профильный комитет и, по мнению наблюдателей, "недозагружен".

Есть среди региональных парламентариев и другие потенциальные претенденты на позицию руководителя фракции - например, депутат Алексей Севастьянов, ранее возглавляший Псковское городское отделение партии, а в областном Собрании нередко выступающий в роли эдакого «рупора Единой России».  Вполне вероятно, что при назначении на пост руководителя фракции кого-то из действующих депутатов единороссам потребуется провести некие рокировки внутри Собрания и перераспределить функции. 

Еще один из возможных вариантов — переход в региональный парламент главы города Пскова, опытного и популярного политика Ивана Цецерского.

Напомним, что на выборах в 2016 году градоначальник входил в тройку лидеров списка ЕР и по результатам голосования получил право на получение мандата. Однако покидать кресло главы областного центра он не стал. Впоследствии тема возможного перехода господина Цецерского в областное Собрание обсуждалась местной политтусовкой неоднократно, в последний раз — уже после ухода губернатора Андрея Турчака и назначения временно исполняющим обязанности губернатора Михаила Ведерникова. Последний, как известно, инициировал смену главы администрации города: вместо Игоря Калашникова им был назначен экс-депутат областного Собрания Александр Братчиков.

Как неоднократно отмечали обозреватели ПЛН, голосование депутатов гордумы за кандидатов на пост сити-менеджера и последующие события продемонстрировали, что в отношениях внутри городского властного тандема (Цецерский — Братчиков) не все гладко. Можно предполагать, что в Доме Советов рассматривали различные варианты решения возникшей ситуации, в том числе пересадки Ивана Николаевича со стула градоначальника в кресло депутата регионального парламента. Однако полтора месяца назад на такой шаг не пошли — вероятно, по целому ряду причин, в том числе учитывая баланс в областном Собрании. Сейчас ситуация изменилась — освободился пост вице-спикера, руководителя фракции ЕР. Приход на эту позицию столь опытного политика, как Иван Цецерский, мало того, что усилил бы Собрание, так еще и мог бы решить целый комплекс проблем, в том числе в органах местного самоуправления Пскова. Тем более, что и сам господин Цецерский, похоже, уже тяготится работой в рамках муниципалитета. Он уже объявил о том, что больше не будет избираться в гордуму следующего созыва и неоднократно прямо давал понять: если партия скажет «Надо!» - он, как дисциплинированный «солдат Единой России», готов ответить «Есть!» и отправиться выполнять возложенные на него функции. При этом следует отметить, что Иван Цецерский уже дважды отказывался от статуса депутата регионального парламента нынешнего созыва и, как принято считать, уже не может взять мандат.

Знатоки внутрипарламентской «кухни» тут наверняка напомнят, что пост вице-спикера, который занимал Валентин Каленский, - это не штатная должность (иначе говоря, он — глава облпотребсоюза - не получал в Собрании зарплату). В случае с возможным переходом Ивана Цецерского данный момент имеет значение. Это действительно так, но не будем забывать, что единороссы уже не раз демонстрировали, как могут решать схожие вопросы — так что не исключены какие-либо рокировки и ротации. В любом случае, этот момент уж точно не является непреодолимым препятствием, если решение будет принято.

Однако здесь не следует забывать про имеющиеся риски. Уход Ивана Цецерского может привести к ослаблению контроля над городской думой, усилению в ней позиций «группы Олега Брячака — Михаила Гавунаса» и даже к кризисной ситуации в городе. В этом плане в очередной раз становится актуальным вопрос о необходимости возвращения к «одноглавой модели» управления региональной столицей.

Как бы то ни было, отметим, что высказанные здесь соображения являются на данный момент не более чем версией. Такой вариант, возможно, рассматривается во властных кабинетах, но в любом случае перемены не произойдут в ближайшее дни и даже недели.

Тем более, что у обитателей Дома Советов сейчас и без того немало собственных «болевых точек» и «насущных задач». Помимо участия в уже стартовавшей избирательной кампании, требуется принимать кадровые решения (необходимость в них возникла в связи с отъездом в Москву вслед за Андреем Турчаком его бывшего заместителя - вице-губернатора - руководителя аппарата администрации Псковской области Максима Жаворонкова, в руках которого были сконцентрированы огромные полномочия). При этом, по имеющейся у нас информации, в ближайшие месяцы может покинуть свой пост и «экономический» вице-губернатор Сергей Перников, который приехал в регион в 2009 году вместе с Турчаком и длительное время являлся его первым заместителем.

Подводя итог сказанному, отмечу, что региональная власть на старте избирательных кампаний 2018 года оказалась в достаточно непростой ситуации — и с политической точки зрения, и с кадровым обеспечением. Причем, многое здесь тесно переплетено, все взаимосвязано и зачастую вовсе не очевидно, как одно решение может повлиять на общую ситуацию. Однако, как известно, время кризиса - это и время новых возможностей. Сегодня сложившаяся ситуация актуализирует для областной власти задачи постепенного переформатирования политического пространства, ротации региональных элит и выстраивания новой модели нашего политического мира.

Андрей Степанов

Источник: Псковская Лента Новостей
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