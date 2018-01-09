Политика

Стало известно, кто будет руководить избирательным штабом Путина

Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина стали руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор КАМАЗА Сергей Когогин и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев.

Как передает «Интерфакс», в среду Владимир Путин в ходе посещения своего избирательного штаба пообщался с его сопредседателями.

Президент, обращаясь к сопредседателям своего штаба, заявил о необходимости соблюдения закона, в том числе при сборе подписей в его поддержку.

«Хотел бы попросить вас и всех, кто будет заниматься этой работой штабной, - действовать исключительно в рамках закона, ничего не нарушая. И что касается сбора подписей, чтобы было все корректно, без нарушений», - сказал Владимир Путин.

Пресс-секретарем избирательного штаба будет журналист Андрей Кондрашов.