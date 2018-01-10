Политика

Иосиф Пригожин и Валерия станут доверенными лицами Владимира Путина

Продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия, эстрадный певец Лев Лещенко и юморист Владимир Винокур станут доверенными лицами Владимира Путина на выборах главы государства, сообщает РИА Новости.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Ранее сопредседатель избирательного штаба Путина Александр Румянцев сообщил, что уже составлен список из 264 доверенных лиц. Он пояснил, что сейчас доверенное лицо - это человек, который подписывает документы, списки тех людей, которые голосуют на местах, в связи с чем документальная выборка в настоящий момент достаточно серьезная.

Также доверенным лицом Путина стал известный юморист Владимир Винокур. На просьбу РИА Новости подтвердить эту информацию он ответил утвердительно.

При этом Винокур отметил, что не знает, кто еще вошел в список доверенных лиц.

Продюсер Иосиф Пригожин также подтвердил РИА Новости, что согласился вместе со своей супругой и певицей Валерией стать доверенными лицами Путина.