Политика

ЦИК России завершает прием документов от политических партий, выдвинувших кандидатов на выборах президента РФ

Завтра, 12 января, в 24.00 истекает срок подачи в ЦИК России документов от кандидатов, выдвинутых политическими партиями.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ЦИК, всего в период с 18 декабря по 11 января в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента Российской Федерации, от 69 субъектов выдвижения: от 23 политических партий и 46 граждан, заявивших о своем самовыдвижении.

В настоящее время ЦИК России зарегистрировала уполномоченных представителей 14 политических партий: ЛДПР (кандидат В. Жириновский), «Честно»/Человек. Справедливость. Ответственность/» (кандидат Р. Худяков), «Яблоко» (кандидат Г. Явлинский), «Партия роста» (кандидат Б. Титов), «Альянс зеленых» (кандидат Э. Агурбаш), «Российский общенародный союз» (кандидат С. Бабурин), «Монархическая партия» (кандидат А. Баков), КПРФ (кандидат П. Грудинин), «Гражданская инициатива» (кандидат К. Собчак), Партия «Добрых дел» (кандидат Е. Гордон), «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу» (кандидат С. Полищук), «Партия социальной защиты» (кандидат М. Козлов), «Коммунистическая партия коммунисты России» (кандидат М. Сурайкин), «Рот Фронт» (кандидат Н. Лисицына).

Представителям трех политических партий («Женский Диалог», «Партия Малого Бизнеса России», «Народ против коррупции») отказано в регистрации уполномоченных представителей в связи с нарушениями при проведении съездов. Кандидат от «Социал-демократической партии России» С. Рамазанов отказался от дальнейшего участия в выборах. Документы по выдвижению кандидата на должность президента Российской Федерации от «Российской Социалистической партии» находятся на рассмотрении в ЦИК России.

Представители четырех политических партий уведомили ЦИК России о проведении своих съездов по выдвижению кандидатов на должность президента Российской Федерации 11 - 12 января 2018 года.

Срок подачи в ЦИК России документов для регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидатов на должность президента Российской Федерации, истек в 24.00 7 января. Все представленные ходатайства рассмотрены на заседаниях ЦИК России.

Всего в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступили документы от 15 кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения.

Группы избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидатов В. Путина, В. Михайлова и А. Чухлебова, были зарегистрированы решениями ЦИК России. В. Путин и В. Михайлов открыли специальные избирательные счета для формирования избирательных фондов.

Регистрация группы избирателей, созданной в поддержку самовыдвижения кандидата А. Чухлебова, по инициативе ЦИК России отменена решением Верховного Суда Российской Федерации от 5 января 2018 года.

Двенадцати кандидатам (Т. Воловик, А. Гамзатова, В. Кузнецов, Л. Ли, О. Лурье, А. Навальный, С. Полонский, Т. Присягин, В. Пугачев, С. Столпак, В. Черепнин, А. Яцун) отказано в регистрации групп избирателей, созданных в поддержку их самовыдвижения.

Среди причин отказа – отсутствие у ряда кандидатов пассивного избирательного права; меньшая, чем требуется по закону, численность группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата; отсутствие нотариального заверения протокола регистрации членов группы избирателей при проведении собрания в поддержку самовыдвижения кандидата; непредставление или ненадлежащее представление документов, обязательных при подаче ходатайства о регистрации группы избирателей; несвоевременное уведомление о проведении собрания в поддержку самовыдвижения кандидата.