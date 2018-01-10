Политика

Александр Борисов избавился от приставки врио

Александр Борисов избавился от приставки врио. Как написала на своей странице в Instagram пресс-секретарь вице-спикера Совета Федерации РФ, секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Оксана Ширан, Президиум Генсовета единогласно поддержал предложение секретаря Андрея Турчака утвердить Александра Борисова на должность руководителя Центрального исполнительного комитета партии.

Напомним, в начале ноября бывший сенатор от Псковской области Александр Борисов возглавил центральный исполком (ЦИК) «Единой России». Президиум Генсовета партии на заседании 9 ноября утвердил его кандидатуру в качестве временно исполняющего обязанности руководителя ЦИК.

Отметим, что Александр Борисов является членом команды экс-губернатора Псковской области, секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

Александр Борисов родился 17 августа 1974 года в поселке Кунья Псковской области.

В 1997 году окончил Северо-западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при президенте, специальность «Государственное и муниципальное управление»

С 1991 по 1992 гг. – рабочий 2-го разряда Куньинского КГСО.

1997 – 1998 гг. – юрист ЗАО ТПК «ЛенКорт».

1998 – 1999 гг. – начальник отдела по управлению недвижимостью АООТ «Завод электробытовой аппаратуры».

1999 – 2001 гг. – заместитель генерального директора по управлению недвижимостью ОАО «Завод «Ленинец»

С 2001 года – первый заместитель генерального директора ОАО «Механический завод».

С 2005 года – начальник центрального штаба «Молодой гвардии Единой России».

С 2008 года – координатор по проведению массовых акций партии «Единая Россия».

В 2007 – 2008 гг. – заместитель начальника федерального молодежного избирательного штаба.

В 2009 году избран представителем от Псковского областного Собрания депутатов в Совет Федерации ФС РФ.

В декабре 2011 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов.

15 декабря 2011 года делегирован в Совет Федерации от Псковского областного Собрания депутатов.

В сентябре 2016 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов.

В октябре 2016 года делегирован в Совет Федерации от Псковского областного Собрания депутатов.