Александр Борисов избавился от приставки врио. Как написала на своей странице в Instagram пресс-секретарь вице-спикера Совета Федерации РФ, секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Оксана Ширан, Президиум Генсовета единогласно поддержал предложение секретаря Андрея Турчака утвердить Александра Борисова на должность руководителя Центрального исполнительного комитета партии.
Напомним, в начале ноября бывший сенатор от Псковской области Александр Борисов возглавил центральный исполком (ЦИК) «Единой России». Президиум Генсовета партии на заседании 9 ноября утвердил его кандидатуру в качестве временно исполняющего обязанности руководителя ЦИК.
Отметим, что Александр Борисов является членом команды экс-губернатора Псковской области, секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.
Александр Борисов родился 17 августа 1974 года в поселке Кунья Псковской области.
В 1997 году окончил Северо-западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при президенте, специальность «Государственное и муниципальное управление»
С 1991 по 1992 гг. – рабочий 2-го разряда Куньинского КГСО.
1997 – 1998 гг. – юрист ЗАО ТПК «ЛенКорт».
1998 – 1999 гг. – начальник отдела по управлению недвижимостью АООТ «Завод электробытовой аппаратуры».
1999 – 2001 гг. – заместитель генерального директора по управлению недвижимостью ОАО «Завод «Ленинец»
С 2001 года – первый заместитель генерального директора ОАО «Механический завод».
С 2005 года – начальник центрального штаба «Молодой гвардии Единой России».
С 2008 года – координатор по проведению массовых акций партии «Единая Россия».
В 2007 – 2008 гг. – заместитель начальника федерального молодежного избирательного штаба.
В 2009 году избран представителем от Псковского областного Собрания депутатов в Совет Федерации ФС РФ.
В декабре 2011 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов.
15 декабря 2011 года делегирован в Совет Федерации от Псковского областного Собрания депутатов.
В сентябре 2016 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов.
В октябре 2016 года делегирован в Совет Федерации от Псковского областного Собрания депутатов.