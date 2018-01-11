Александр Борисов и Максим Жаворонков будут работать в аппарате избирательного штаба Владимира Путина

Представители «Единой России» войдут в состав аппарата федерального избирательного штаба Владимира Путина. Как сообщила в своем Инстаграме пресс-секретарь руководителя Генерального совета партии, вице-спикера Совета Федерации РФ Оксана Ширан, руководитель ЦИК «Единой России» Александр Борисов, заместитель руководителя ЦИК партии Андрей Парфенов, заместитель руководителя исполкома партии Максим Жаворонков и председатель Координационного совета «Молодой гвардии Единой России» Денис Давыдов будут работать в аппарате штаба кандидата.
Заместитель руководителя ЦИК партии Наталья Орлова назначена уполномоченным Владимира Путина по финансовым вопросам на выборах.
«То, что представители партии назначаются на ключевые посты в структурах по организации президентской кампании, говорит о доверии к партии и уверенности в профессионализме наших кадров. Это доказывает, что «Единой России» отводится важнейшая роль в проведении избирательной кампании», - подчеркнул секретарь Генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак.