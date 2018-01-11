Политика

Александр Козловский отдаст свою подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина

Депутат Государственной Думы Александр Козловский прокомментировал стартовавший на днях в Псковской области сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария.

«Я поддерживаю на предстоящих выборах кандидатуру Владимира Путина, – сказал Александр Козловский. – О многом говорит тот факт, что в инициативную группу поддержки президента вошли достойные и уважаемые в Псковской области люди: председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная, член Общественной палаты РФ, руководитель Центра лечебной педагогики Псковской области Андрей Царев. Это сильная и слаженная команда».

Александр Козловский отметил, что в ближайшее время намерен посетить один из волонтерских пунктов и отдать свою подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина. «Ко мне обращались с вопросом, может ли человек, прописанный, например, в каком-то районе, поставить подпись в волонтерском пункте в Пскове или Великих Луках, – рассказал парламентарий. – Конечно, может, главное, чтобы он был прописан на территории региона, а отдать свою подпись в поддержку Путина можно в любом волонтерском пункте Псковской области».

Добавим, что по закону, кандидат, баллотирующийся в порядке самовыдвижения, должен собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей. В настоящий момент в регионе организованы четыре пункта, где волонтеры собирают подписи в поддержку Владимира Путина. Работать они будут в течение всего января.

Напомним, что в декабре 2017 года Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, а также ее уполномоченных. В состав инициативной группы избирателей вошли 668 человек, в том числе председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и член Общественной палаты РФ, руководитель Центра лечебной педагогики Псковской области Андрей Царев.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. КПРФ на выборах представит директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин. ЛДПР по традиции выдвинула председателя партии Владимира Жириновского (уже известно, что до дня голосования он планирует побывать в Пскове). От партии «Яблоко» на пост президента баллотируется Григорий Явлинский. Ксения Собчак выдвинута на выборы президента партией «Гражданская инициатива». В целом Центризбирком России получил порядка 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность главы государства, 21 из них поступило от партий.