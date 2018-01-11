Политика

В Пскове собирали подписи за одного кандидата в президенты РФ под видом другого

Избирательная комиссия Псковской области направила в правоохранительные органы заявление о проверке факта недобросовестного сбора подписей за кандидата на должность президента РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в избиркоме региона.

На сам факт недобросовестного сбора подписей обратили внимание жители Пскова, проживающие на проспекте Энтузиастов. Они считают, что сборщица подписей обманула их и назвала другую фамилию кандидата в президенты, а не ту, что стояла в подписных листах. В результате, они поставили подпись не за того кандидата, за которого хотели.

«Смутило, что лист был как-то сложен, что было не видно, за кого я ставлю подпись. Женщина держала толстую пачку листов и говорила, что обошла весь дом и все подписали листы за этого кандидата. Подписав, я все же решила посмотреть, за кого я все-таки поставила подпись. Женщина стала противиться моему желанию и уходить. Муж заподозрил неладное, уже в дверях, вырвал наши подписные листы, тогда мы и увидели другую фамилию», - пояснили участники событий. Они также предположили, что и другие жители дома были введены в заблуждение и поставили подписи якобы за своего кандидата в президенты РФ, а фактически - за другого.

Комментируя эту ситуацию, председатель регионального избиркома Михаил Иванов, призвал избирателей, перед тем как поставить свою подпись попросить сборщиков подписей предъявить документ, подтверждающий личность человека, собирающего подписи и документ, дающий право ему собирать подписи. «Также внимательно посмотрите подписной лист, на нем обязательно должна стоять фамилия имя отчество поддерживаемого вами кандидата на должность президента РФ»,- отметил он.

«Мы должны обеспечить максимальное доверие к выборам со стороны жителей нашего региона», - добавил Михаил Иванов.

Добавим, что подписной лист может быть двух видов: в поддержку кандидата-самовыдвиженца и кандидата, выдвинутого политической партией.

Напомним, что согласно избирательному законодательству, политические партии, имеющие фракции в Госдуме, могут не собирать подписи в поддержку кандидата - им достаточно решения самой партии о выдвижении кандидата.

Партии, не попавшие в Госдуму, должны будут собрать не менее 100 тысяч подписей, причем в одном регионе необходимо заручаться поддержкой не более 2,5 тысяч избирателей, место жительства которых находится на территории данного региона.

Для кандидатов самовыдвиженцев необходимо в ЦИК представить 300 тысяч подписей. Эти подписи должны быть собраны из разных регионов России, как минимум из 41 региона. В это число входят и крупные города, такие как Санкт-Петербург и Москва. Причем из одного региона число таких подписей не должно превышать 7500.