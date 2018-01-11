Политика

ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты России

В ночь на субботу, 13 января, Центризбирком завершил прием документов от претендентов на высший государственный пост. Таким образом, завершен этап выдвижения на пост президента России. На него пока претендуют 20 кандидатов, пишут «Известия».

В ночь на 8 января завершился прием документов от граждан - самовыдвиженцев. У кандидатов от политических партий была возможность подать документы в ЦИК до вечера 12 января. Согласно российскому законодательству, теперь претендентам на пост президента предстоит следующий этап - регистрация.

Ранее действующий президент России Владимир Путин дал понять, что не станет участвовать в предвыборных дебатах. ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина на президентских выборах. В избирательный фонд президента поступило 400,2 млн рублей.