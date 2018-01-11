Политика

Более 538 тысяч подписей собрал штаб Путина

Более 538 тысяч подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина уже собрал его избирательный штаб, сообщают «Вести».

Принято решение продолжить сбор подписей, допечатав еще 20 тысяч подписных листов на 200 тысяч подписей, рассказал пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на предстоящих 18 марта президентских выборах стартовал 5 января. По закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7500 подписей в одном регионе.

Сбор подписей продолжается во всех 85 регионах России, работают 625 точек в 267 населенных пунктах, 2500 человек из числа волонтеров, активистов ОНФ и молодежных организаций, рассказал Кондрашов. Изготовление дополнительных подписных листов, по его словам, будет финансироваться из избирательного фонда кандидата.

Сбор подписей, пояснил Андрей Кондрашов, продолжается потому, что «реально много людей хочет поддержать выдвижение Путина», причем как непосредственно проставляя свои подписи, так и путем участия в их сборе. «Поэтому пока прекращать сбор мы считаем неправильным по отношению к этим людям», - добавил пресс-секретарь.

Тем временем, добавил он, в России уже начали появляться наружная реклама и баннеры в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Ранее сопредседатель штаба Елена Шмелева сообщила, что избирательный штаб Путина в ходе предвыборной кампании намерен использовать все форматы агитации. Помимо наружной рекламы и баннеров в производстве находятся телевизионные видеоролики.