Политика

Михаил Ведерников поставил свою подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поставил свою подпись поддержку самовыдвижения Владимира Путина на пост президента РФ. Соответствующие видео и фотографии врио главы региона опубликовал на своей странице в Инстаграме. Судя по геометке, процедура была выполнена в СРП «Простория».

Глава Пскова Иван Цецерский также публикует в сети фотографии, иллюстрирующие активность псковичей в поддержке самовыдвижения действующего президента. «Члены партии "Единая Россия" и ее сторонники активно ставят свою подпись за кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Это может сделать каждый сегодня до 19.00 в Общественной Приемной партии "Единая Россия" по адресу: Псков, ул. Гоголя,9», - написал он.

На данный момент подписи под самовыдвижением Владимира Путина, судя по публикациям Ивана Цецерского, оставили первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова и доверенное лицо кандидата Елена Косенкова,

Добавим, что по закону, кандидат, баллотирующийся в порядке самовыдвижения, должен собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей. В настоящий момент в регионе организованы четыре пункта, где волонтеры собирают подписи в поддержку Владимира Путина. Работать они будут в течение всего января.

Напомним, что в декабре 2017 года Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, а также ее уполномоченных. В состав инициативной группы избирателей вошли 668 человек, в том числе председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и член Общественной палаты РФ, руководитель Центра лечебной педагогики Псковской области Андрей Царев.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. КПРФ на выборах представит директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин. ЛДПР по традиции выдвинула председателя партии Владимира Жириновского (уже известно, что до дня голосования он планирует побывать в Пскове). От партии «Яблоко» на пост президента баллотируется Григорий Явлинский. Ксения Собчак выдвинута на выборы президента партией «Гражданская инициатива». В целом Центризбирком России получил порядка 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность главы государства, 21 из них поступило от партий.