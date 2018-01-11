Политика

Андрей Турчак: Единый день сбора подписей в поддержку самовыдвижения Путина - это не агитация

«Единый день сбора подписей в поддержку самовыдвижения нашего лидера - это не агитация "Единой России", это желание наших граждан по всей стране высказать свое мнение, что России нужен Путин!» - заявил руководитель Генерального совета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Соответствующую цитату в своем Инстаграме привела его пресс-секретарь Оксана Ширан.

«Вместе с петербуржцами я тоже отдал свою подпись за выдвижение нашего лидера - присоединяйтесь!» - призвал Андрей Турчак.

Напомним, что в декабре 2017 года Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, а также ее уполномоченных. В состав инициативной группы избирателей вошли 668 человек, в том числе председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и член Общественной палаты РФ, руководитель Центра лечебной педагогики Псковской области Андрей Царев.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. КПРФ на выборах представит директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин. ЛДПР по традиции выдвинула председателя партии Владимира Жириновского (уже известно, что до дня голосования он планирует побывать в Пскове). От партии «Яблоко» на пост президента баллотируется Григорий Явлинский. Ксения Собчак выдвинута на выборы президента партией «Гражданская инициатива». В целом Центризбирком России получил порядка 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность главы государства, 21 из них поступило от партий.