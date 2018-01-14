Политика

87,5 тысяч подписей собрали за выдвижение Григория Явлинского

По состоянию на утро понедельника, 15 января, штабы Григория Явлинского в 79 регионах страны собрали в общей сложности 87 500 подписей для его регистрации на выборах президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба партии «Яблоко».

Как кандидат от непарламентской партии Григорий Явлинский должен представить в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) 105 тысяч подписей, однако «Яблоко» планирует собрать в полтора раза больше - 150 тысяч.

Сбор подписей завершился в Калининградской, Кировской, Новгородской, Томской, Тульской и Челябинской областях. Там штабы Григория Явлинского собрали больше 2,5 тысяч подписей. Закон ограничивает количество подписей, которые кандидат от непарламентской партии может представить в ЦИК от одного региона, 2,5 тысячами.

«В ближайшие дни мы соберем необходимые 105 тысяч подписей, но сбор будет продолжен, – говорит руководитель избирательного штаба Григория Явлинского Николай Рыбаков. – Во-первых, мы хотим иметь запас подписных листов, из которых сможем выбрать те, к которым у ЦИК не может возникнуть претензий. Во-вторых, собирая подписи, мы хотим пополнить базу своих сторонников».

В качестве сборщиков подписей по всей стране официально зарегистрированы около трех тысяч человек (их полномочия по закону подтверждает нотариус). Тысячи людей – членов и сторонников партии «Яблоко» – взяли подписные листы в пунктах сбора, чтобы обойти своих родных и знакомых.

Штабы Григория Явлинского работают без выходных с 27 декабря. Подписные листы стекаются из регионов в центральный штаб кандидата в Москве, где их ежедневно проверяет около 30 специалистов, в том числе профессиональные графологи.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В порядке самовыдвижения на выборы идет действующий президент Владимир Путин, КПРФ представит директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин. ЛДПР по традиции выдвинула председателя партии Владимира Жириновского (уже известно, что до дня голосования он планирует побывать в Пскове). Ксения Собчак выдвинута на выборы президента партией «Гражданская инициатива». В целом Центризбирком России получил порядка 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность главы государства, 21 из них поступило от партий.