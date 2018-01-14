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Политика

«Единая Россия» утвердила открытую модель предварительного голосования в населенных пунктах с численностью населения более 1 тыс. человек

15.01.2018 12:07|ПсковКомментариев: 2

На заседании президиум Генерального совета «Единой России» утвердил решение, согласно которому в качестве единой для всех населенных пунктов с численностью населения более 1 тыс. человек модели проведения Единого дня предварительного голосования определена максимально открытая модель с участием всех зарегистрированных кандидатов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Заместитель секретаря Генсовета партии Виктор Селиверстов напомнил, что на XVII Съезде председатель партии Дмитрий Медведев предложил определить открытую модель единого предварительного голосования для всех населенных пунктов численностью населения более тысячи человек. «В случае принятия решения о проведении предварительного голосования в муниципальных образованиях с численностью населения более тысячи человек по второй, третьей и четвертой моделями требуется согласование с президиумом Генерального совета», - пояснил он.

Также, по его словам, закреплен порядок, по которому выдвигаются участники предварительного голосования. «Это выдвижение по одномандатным округам, партийным округам и выдвижение по тому и другому округу в рамках территории этого избирательного округа», - уточнил Селиверстов.

Он также отметил, что основаниями для отказа в участии в предварительном голосовании будет являться «членство в иной политической партии, наличие судимости, наличие вкладов и иностранных счетов».

Напомним, что на XVII Съезде «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о необходимости совершенствовать процедуру внутрипартийного предварительного голосования, выбрав для этого максимально открытую модель с участием всех зарегистрированных кандидатов. По его словам, поддержать своего кандидата получит шанс любой человек, у которого есть право голоса, а победители войдут в предвыборные списки партии.

В свою очередь секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что открытая модель проведения Единого дня предварительного голосования – это лучший способ выявить действительно сильнейших кандидатов в том или ином регионе. «Кроме того, речь идет о предотвращении скандалов и закулисных игр, исключении вмешательства админресурса», - считает Турчак.

Кроме того, на заседании Генсовета было утверждено решение о проведении до конца 2018 года аудита учета членов партии. По словам Андрея Турчака, это необходимо для актуализации сведений, содержащихся в Едином реестре членов партии.

Комплексная сверка членов партии проводилась еще в 2010 году. «В течение 2018 года мы должны провести аудит членов партии, которые состоят на учете в региональных и местных отделениях, и в обязательном порядке использовать этот аудит для понимания «боеспособности» наших организаций», - отметил Виктор Селиверстов. В связи с этим президиум Генсовета дал поручение ЦИК партии обобщить региональный опыт проведения аудита членов партии на местах и сформировать методические рекомендации по проведению аудита учета членов партии 31 марта 2018 года. На основании этих методических рекомендаций реготделениям поручается провести аудит регионального учета членов партии и представить сводный отчет об изменении сведений, содержащихся в Едином реестре членов партии, в ЦИК партии в срок не позднее 20 ноября 2018 года.

Кроме того, президиум Генсовета «Единой России» дал поручение региональным отделениям провести оценку активности членов партии в рамках мобилизационной кампании на выборах президента 18 марта 2018 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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