Депутатский мандат Валентина Каленского может получить директор Локнянской школы искусств Алексей Блинов

Мандат депутата Псковского областного Собрания, ставший вакантным после трагической смерти Валентина Каленского может быть передан директору Локнянской Детской школы искусств Алексею Блинову. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Напомним, Валентин Каленский был избран в областное Собрание нового созыва по единому партийному списку в территориальной группе № 17. В соответствии с регламентом ставший вакантным мандат должен быть передан кандидату из той же территориальной группы. Следующим после Каленского в ней был зарегистрирован Алексей Блинов, пояснили в пресс-службе.
Окончательное решение по поводу того, кому будет передан вакантный мандат, примет региональный политсовет партии. Кроме того, на ближайшей сессии областного Собрания в соответствии с необходимой процедурой будет принято решение о прекращении депутатских полномочий Валентина Каленского.