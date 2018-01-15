Политика

Александр Котов занял 13 место в общероссийском медиарейтинге глав заксобраний субъектов федерации

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за 2017 год. Глава Псковского областного Собрания Александр Котов занял 13 место с показателем в 25 508 очков (при максимальном показателе 112 538). На трёх «призовых местах» обосновались, соответственно, Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Алексей Шапошников (Москва) и Владимир Константинов (Крым). Отметим, что председатель псковского парламента оказался одним из лидеров роста, набрав +27 очков по сравению с прошлым рейтингом. Также он оказался самым «рейтинговым» на Северо-Западе главой законодательного собрания (за исключением Санкт-Петербурга).

Исследования проводились за период январь - декабрь 2017 года. В рейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ по состоянию на конец 2017 года. Для глав законодательных органов, избранных на свои посты в 2017 году, учитывались упоминания в СМИ, начиная с момента избрания, медиаактивность в предыдущих должностях не учитывалась. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Данные для рейтинга рассчитаны 15 января 2018.

Напоминаем, что МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.