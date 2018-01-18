Депутат Юрий Сорокин может занять должность заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов, осуществляющего полномочия без отрыва от основной деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В соответствии со Статьёй 11 Регламента Собрания депутатов заместитель председателя избирается на сессии тайным голосованием. Решение принимается большинством голосов от числа избранных депутатов и оформляется постановлением Собрания. Вопрос рассмотрен на совете фракции «Единая Россия».
Напомним, должность заместителя председателя Собрания освободилась в связи со скоропостижным уходом Валентина Каленского, попавшего 3 января в дорожно-транспортное происшествие и получившего травмы несовместимые с жизнью. В областном Собрании депутат возглавлял фракцию «Единая Россия» и занимал должность вице-спикера без отрыва от основной деятельности – более 40 лет Валентин Каленский посвятил работе в потребкооперации.
Решение о том, кто возглавит парламентское объединение, единороссы примут тайным голосованием на альтернативной основе на ближайшем заседании фракции. Затем на сессии в постановление Псковского областного Собрания депутатов «О регистрации фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» будут внесены необходимые изменения.
Также на сессии депутаты примут постановление о прекращении депутатских полномочий Валентина Каленского. Депутат был избран в Собрание депутатов по единому избирательному округу, входил в региональную группу №17 (Бежаницкий, Локнянский, часть Опочецкого района). Избирательная комиссия области может передать мандат кандидату из списка – следующему в региональной группе.
Напомним, политическая карьера Юрия Сорокина началась в 2004 году: на протяжении шести лет депутат отстаивал интересы горожан в Псковской городской Думе, затем в 2010 году в результате довыборов по одномандатному округу №5 (город Псков) был избран депутатом областного Собрания четвёртого созыва. Год спустя Юрий Сорокин вновь заручился поддержкой псковичей и вошёл в депутатский корпус. 18 сентября 2016 избран депутатом Псковского областного Собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5. За кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 51,38% избирателей, принявших участие в выборах.
Многие годы Юрий Юрьевич занимается благотворительностью. При его непосредственном участии в десятках городских дворов появились современные игровые и спортивные комплексы, постоянную помощь получают детские сады, расположенные в округе.
Дважды лауреат премии областного конкурса «Деловой человек года», награждён Почётной грамотой областного Собрания и благодарностью Председателя Совета Федерации. Член Президиума Регионального политсовета партии.