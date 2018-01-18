Политика

Юрий Сорокин может занять должность заместителя председателя Псковского областного Собрания

Депутат Юрий Сорокин может занять должность заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов, осуществляющего полномочия без отрыва от основной деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В соответствии со Статьёй 11 Регламента Собрания депутатов заместитель председателя избирается на сессии тайным голосованием. Решение принимается большинством голосов от числа избранных депутатов и оформляется постановлением Собрания. Вопрос рассмотрен на совете фракции «Единая Россия».

Напомним, должность заместителя председателя Собрания освободилась в связи со скоропостижным уходом Валентина Каленского, попавшего 3 января в дорожно-транспортное происшествие и получившего травмы несовместимые с жизнью. В областном Собрании депутат возглавлял фракцию «Единая Россия» и занимал должность вице-спикера без отрыва от основной деятельности – более 40 лет Валентин Каленский посвятил работе в потребкооперации.

Решение о том, кто возглавит парламентское объединение, единороссы примут тайным голосованием на альтернативной основе на ближайшем заседании фракции. Затем на сессии в постановление Псковского областного Собрания депутатов «О регистрации фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» будут внесены необходимые изменения.

Также на сессии депутаты примут постановление о прекращении депутатских полномочий Валентина Каленского. Депутат был избран в Собрание депутатов по единому избирательному округу, входил в региональную группу №17 (Бежаницкий, Локнянский, часть Опочецкого района). Избирательная комиссия области может передать мандат кандидату из списка – следующему в региональной группе.

Напомним, политическая карьера Юрия Сорокина началась в 2004 году: на протяжении шести лет депутат отстаивал интересы горожан в Псковской городской Думе, затем в 2010 году в результате довыборов по одномандатному округу №5 (город Псков) был избран депутатом областного Собрания четвёртого созыва. Год спустя Юрий Сорокин вновь заручился поддержкой псковичей и вошёл в депутатский корпус. 18 сентября 2016 избран депутатом Псковского областного Собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5. За кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 51,38% избирателей, принявших участие в выборах.

Многие годы Юрий Юрьевич занимается благотворительностью. При его непосредственном участии в десятках городских дворов появились современные игровые и спортивные комплексы, постоянную помощь получают детские сады, расположенные в округе.

Дважды лауреат премии областного конкурса «Деловой человек года», награждён Почётной грамотой областного Собрания и благодарностью Председателя Совета Федерации. Член Президиума Регионального политсовета партии.