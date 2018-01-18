Политика

Псковская Ассоциация юристов проводит набор кандидатов в наблюдатели на выборы

Псковское региональное отделение Ассоциации юристов продолжает реализацию проекта «Ваш выбор - ваше будущее».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Ассоциации, проект направлен навстречу молодым людям, которые хотят проявить свою гражданскую активность на выборах в роли общественных наблюдателей.

В конце прошлого года региональное отделение Ассоциации юристов России областной Центр правового просвещения и медиации и Общественная палата Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения предусмотрено обучение перед выборами наблюдателей, проведение анализа правоприменительной практики избирательного законодательства и законодательства о референдумах, выработка согласованных подходов по вопросам его совершенствования, развитие правовой культуры.

В настоящее время Ассоциация юристов проводит набор кандидатов в наблюдатели. «У молодых людей есть уникальная возможность поучаствовать в дискуссиях, посвященных избирательным правам; пройти специальный курс обучения с получением сертификата; побывать на избирательных участках в качестве представителя Общественной палаты Псковской области; поучаствовать в работе «горячей линии связи с избирателями и попробовать свои силы в качестве эксперта или предложить свои идеи по развитию правовой культуры избирателей», - рассказала руководитель проекта Неля Лебедева.

Набор проводиться до 1 февраля 2018 года. Желающие могут прийти лично в офис на ул. Ленина, д.7 (Ассоциации юристов) или записаться на мероприятия по телефонам: 89532356767; (8112)29 10 95.

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Отметим, что при реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.