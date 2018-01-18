Политика

Штаб Путина прекращает сбор подписей в поддержку его выдвижения в президенты РФ

Штаб Путина собрал более 1,5 млн подписей и с понедельника прекращает сбор. В поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина собрано уже более 1,5 млн подписей избирателей. Это в пять раз превышает необходимое для регистрации количество. Об этом сообщил журналистам сопредседатель избирательного штаба Сергей Когогин, пишет «Российская газета».

По его словам, в поддержку Путина собрана 1 503 781 подпись, 40% из них уже проверены специалистами штабов. Многие граждане приходили в пункты сбора подписей целыми семьями. Активность избирателей привела к тому, что пришлось заказывать дополнительный тираж подписных листов.

«Мы приняли решение приостановить подписную кампанию», - заявил Сергей Когогин. По его словам, «с понедельника все точки по стране прекратят работу по сбору подписей».