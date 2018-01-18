Политика

Нынешняя избирательная кампания в РФ отражает низкую роль партий в политическом процессе, считают эксперты

Президентская избирательная кампания 2018 года выглядит наиболее представительно за последние 14 лет, но остается проблема неравенства условий выдвижения для кандидатов от партий и самовыдвиженцев, считают эксперты Центра стратегических разработок, возглавляемого экс-министром финансов РФ Алексеем Кудриным, пишет «Интерфакс».

Согласно докладу экспертов ЦСР, посвященному первой стадии кампании, когда происходит выдвижение кандидатов на должность президента, данный этап «продемонстрировал достаточно высокую активность потенциальных претендентов, заметно превышающую показатели многих предыдущих выборов».

«И по количеству подавших в ЦИК РФ документы на выдвижение, и по количеству положительно прошедших проверку законности выдвижения кандидатов выборы 2018 года выглядят наиболее представительно с 2004 года. Обращает на себя внимание высокое представительство женщин (29%) и возрастная дифференциация кандидатов (от 35 до 71 года). В числе кандидатов - как впервые участвующие в выборах, так и рекордсмены по числу выдвижений», - говорится в документе, находящемся в распоряжении «Интерфакса».

Вместе с тем, отмечают авторы доклада, качественный уровень партийного представительства остается крайне слабым и отражает низкий уровень развития партийной системы.

«Своих кандидатов выдвинули только две парламентские партии (из четырех), четыре из 11 партий, имеющих фракции в представительных органах на уровне регионов или их административных центров. Зато кандидатов выдвинули 16 других партий, из которых 12 были малоактивны на выборах в предыдущие годы - для них такое участие в выборах скорее может иметь целью не столько достижение электоральных успехов, сколько выполнение процедурных требований, позволяющих избежать последующей ликвидации», - поясняется в докладе.

В связи с этим, эксперты считают, что «текущие выборы можно скорее назвать "беспартийными", отражающими низкую роль партий в принятии политических решений».

Авторы доклада подчеркивают, что, несмотря на либерализацию некоторых требований, связанных с выдвижением и регистрацией кандидатов на проходящих выборах (радикальное снижение количество подписей в поддержку кандидата), существенной проблемой остается неравенство условий выдвижения для кандидатов от партий и самовыдвиженцев.

«Если выдвижение кандидата на должность президента РФ на съезде партии не требует больших расходов и больших организационных усилий, то создание в поддержку самовыдвижения группы избирателей в количестве не менее 500 человек (формально эквивалентной минимальному числу членов партии), сопряжено не только со сбором всей группы в одном месте и в одно время, но и последующим нотариальным заверением подписей. Данные требования представляются чрезмерными и нуждающимися в корректировке законодательных положений», - говорится в документе.

По мнению экспертов ЦСР, избирательная кампания проходит достаточно спокойно; заметный публичный конфликт вызвал только отказ ЦИК РФ в регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения Алексея Навального, обусловленный введенным в законе ограничением пассивного избирательного права.

«Данная норма оценивается многими экспертами в качестве несправедливого и сомнительного с точки зрения соответствия конституционным нормам. Полагаем, что данная проблема должна стать предметом последующей корректировки российского законодательства о выборах», - уточняется в докладе.

В целом же, отмечают авторы документа, Центральная избирательная комиссия обеспечила оперативное рассмотрение представляемых документов на выдвижение кандидатов.

«Порядок предоставления документов о выдвижении кандидатов в президенты РФ свидетельствует как о том, что уровень правовой грамотности значительного числа представителей инициативных групп и политических партий остается достаточно низким, так и о том, что сама процедура выдвижения остается сложной и сопряженной с серьезными ограничениями. Необходимо как совершенствование избирательного законодательства, так и системное юридическое содействие субъектам выдвижения, включая их консультирование и обучение представителями избирательных комиссий», - говорится в докладе.