Политика

Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Олегом Брячаком

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двое на одного», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

В ходе эфира будут затронуты вопросы, связанные с губернаторскими выборами-2018, с уголовными делами, фигурантом которых является гость студии, с его взаимоотношениями с новой властью региона. Также Олег Брячак расскажет о планах и задачах псковских «эсеров» на 2018 год и ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.

Ведут эфир главный редактор радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» Максим Костиков и главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.