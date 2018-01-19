Политика

В поддержку регистрации Путина на выборах собрано 1,6 млн подписей - штаб

Избирательный штаб Владимира Путина собрал более 1,6 млн подписей для регистрации его в качестве кандидата в президенты РФ на выборах в марте 2018 года, пишет «Интерфакс».

«В понедельник, 22 января, когда все точки сбора подписей закончили свою работу, и из регионов поступили сводные данные. В пользу самовыдвижения Владимира Путина собрано более 1 600 000 подписей», - говорится в сообщении избирательного штаба В.Путина в понедельник.

Там напомнили, что кампания по сбору подписей в поддержку самовыдвижения В.Путина стартовала 5 января. По закону для регистрации кандидата в Центризбиркоме необходимо не менее 300 тысяч подписей.

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«Таким образом, за прошедшие две с половиной недели сторонникам В.В.Путина удалось собрать в пять раз больше подписей, чем это необходимо для регистрации в ЦИК», - отметили в штабе.

Всего для сбора подписей по всей стране было организовано порядка 600 точек.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.