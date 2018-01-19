Политика

Олегу Брячаку нравится стиль работы врио губернатора Михаила Ведерникова

Руководителю Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутату Псковской городской Думы Олегу Брячаку нравится стиль работы, который демонстрирует Михаил Ведерников в первые месяцы после своего назначения на пост врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

«Я не знаю Михаила Ведерникова лично, поэтому опираюсь только на факты. Первый - он сказал, что намерен сохранить и развивать предприятие «Псковавиа», разрушенное экс-губернатором Турчаком. Во-вторых, он заявил о мерах по сохранению областной типографии, которая в скором времени могла бы прекратить свое существование», - пояснил Олег Брячак. По его мнению, эти моменты характеризуют Михаила Ведерникова как руководителя.

«Руководитель должен создавать, сохранять и развивать (а не уничтожать, как предыдущая администрация области), и я вижу, что это стиль нового главы региона. То есть намерения пока очень хорошие», - резюмировал лидер псковских «эсеров».