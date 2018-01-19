Олег Брячак еще не определился со своими планами по губернаторским выборам

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак еще не определился, будет ли участвовать в губернаторских выборах, которые пройдут в этом году, или предпочтет этого не делать. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).
С одной стороны, по словам гостя студии, «для каждого человека, занимающегося политикой, очевидно, что из возможных кандидатов на пост губернатора самый известный» - это он сам. В то же время Олег Брячак не уверен, что может вытащить псковский регион из непростой ситуации, в которую его загнал, как он считает, экс-губернатор Андрей Турчак.
«Если бы это был 2010 год, когда Турчак в регионе только появился и когда у региона не было долгов и можно было работать с чистого листа, то были бы перспективы (для участия в выборах губернатора - ред.). Я, как никто другой, знаю предвыборные технологии, у меня сеть местных отделений по всей области, большой рейтинг известности. Но тут надо думать: если ты стал губернатором, что тогда? Я не знаю, смогу ли я вытащить этот регион, если приду на эту должность», - отметил Олег Брячак, имея в виду, прежде всего, 16-миллиардный госдолг, накопившийся за время губернаторства Андрея Турчака, низкий уровень жизни жителей региона, проблемы в сферах здравоохранения и ЖКХ.
«Я собираюсь остаться жить в псковском регионе. И как я буду землякам в глаза смотреть? Если я хочу быть нормальным губернатором, мне придется все эти проблемы решать... Поэтому на вопрос, пойду ли я в губернаторы или нет, я пока не отвечу. Надо все взвесить, подготовится и только тогда принять решение», - пояснил лидер «эсеров».
На вопрос, кому руководство Псковской областью может оказаться по силам, Олег Брячак отметил, что дело не в конкретных персонах, а в положении, в котором оказался регион. «Если придет сюда какой-нить денежный Рокфеллер (американский банкир, государственный деятель, внук нефтяного магната и первого в истории долларового миллиардера Джона Д. Рокфеллера - ред.) или Абрамович с задачей вытащить регион за счет собственных средств, он это сделает. Но такого человека на горизонте нет. Даже если сюда поставить Змея Горыныча с тремя головами, каждая из которых имеет три высших образования, и он тоже не справится», - отметил парламентарий.