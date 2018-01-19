Политика

Олег Брячак еще не определился со своими планами по губернаторским выборам

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак еще не определился, будет ли участвовать в губернаторских выборах, которые пройдут в этом году, или предпочтет этого не делать. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

С одной стороны, по словам гостя студии, «для каждого человека, занимающегося политикой, очевидно, что из возможных кандидатов на пост губернатора самый известный» - это он сам. В то же время Олег Брячак не уверен, что может вытащить псковский регион из непростой ситуации, в которую его загнал, как он считает, экс-губернатор Андрей Турчак.

«Если бы это был 2010 год, когда Турчак в регионе только появился и когда у региона не было долгов и можно было работать с чистого листа, то были бы перспективы (для участия в выборах губернатора - ред.). Я, как никто другой, знаю предвыборные технологии, у меня сеть местных отделений по всей области, большой рейтинг известности. Но тут надо думать: если ты стал губернатором, что тогда? Я не знаю, смогу ли я вытащить этот регион, если приду на эту должность», - отметил Олег Брячак, имея в виду, прежде всего, 16-миллиардный госдолг, накопившийся за время губернаторства Андрея Турчака, низкий уровень жизни жителей региона, проблемы в сферах здравоохранения и ЖКХ.

«Я собираюсь остаться жить в псковском регионе. И как я буду землякам в глаза смотреть? Если я хочу быть нормальным губернатором, мне придется все эти проблемы решать... Поэтому на вопрос, пойду ли я в губернаторы или нет, я пока не отвечу. Надо все взвесить, подготовится и только тогда принять решение», - пояснил лидер «эсеров».

На вопрос, кому руководство Псковской областью может оказаться по силам, Олег Брячак отметил, что дело не в конкретных персонах, а в положении, в котором оказался регион. «Если придет сюда какой-нить денежный Рокфеллер (американский банкир, государственный деятель, внук нефтяного магната и первого в истории долларового миллиардера Джона Д. Рокфеллера - ред.) или Абрамович с задачей вытащить регион за счет собственных средств, он это сделает. Но такого человека на горизонте нет. Даже если сюда поставить Змея Горыныча с тремя головами, каждая из которых имеет три высших образования, и он тоже не справится», - отметил парламентарий.