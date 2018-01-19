Политика

Олег Брячак не отказался от планов стать главой города Пскова

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак не отказался от планов стать главой города Пскова. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

«Мои планы - продолжить борьбу за пост главы города. Если я буду главой, горожане уже через два года увидят, как город начнет преображаться и меняться к лучшему. Я взвесил свои силы и готов. Это мой родной город, я его люблю», - отметил парламентарий, напомнив, что у него были возможности уехать на работу в Москву, но он этого не сделал именно по этой причине.

«К Ивану Цецерскому (главе города Пскова на протяжении более 9 лет - ред.) у меня личных претензий нет. Как человек, нормальный, но он не на своем месте. У главы города, и у гордумы колоссальные полномочия и возможности поменять ситуацию в городе, но эти возможности Иван Николаевич не использует», - отметил Олег Брячак. При этом депутат сообщил, что лично высказал главе города свое мнение по поводу его подходов к работе. «Я ему открыто сказал, что буду и дальше его объективно и конструктивно прессовать. Сказал, что у меня получится справиться с обязанностями главы города лучше, чем у него. Глава города должен быть сильным, волевым человеком, должен уметь принимать решения, а не идти на поводу у общественности», - убежден Олег Брячак.

Также депутат дал понять, что у него есть тактический план, как стать главой города, но раскрыть его детали воздержался. «Когда штурмуют крепость, заранее не раскрывают всех хитростей, как именно это будет проходить», - пояснил он.