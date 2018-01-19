Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак не отказался от планов стать главой города Пскова. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).
«Мои планы - продолжить борьбу за пост главы города. Если я буду главой, горожане уже через два года увидят, как город начнет преображаться и меняться к лучшему. Я взвесил свои силы и готов. Это мой родной город, я его люблю», - отметил парламентарий, напомнив, что у него были возможности уехать на работу в Москву, но он этого не сделал именно по этой причине.
«К Ивану Цецерскому (главе города Пскова на протяжении более 9 лет - ред.) у меня личных претензий нет. Как человек, нормальный, но он не на своем месте. У главы города, и у гордумы колоссальные полномочия и возможности поменять ситуацию в городе, но эти возможности Иван Николаевич не использует», - отметил Олег Брячак. При этом депутат сообщил, что лично высказал главе города свое мнение по поводу его подходов к работе. «Я ему открыто сказал, что буду и дальше его объективно и конструктивно прессовать. Сказал, что у меня получится справиться с обязанностями главы города лучше, чем у него. Глава города должен быть сильным, волевым человеком, должен уметь принимать решения, а не идти на поводу у общественности», - убежден Олег Брячак.
Также депутат дал понять, что у него есть тактический план, как стать главой города, но раскрыть его детали воздержался. «Когда штурмуют крепость, заранее не раскрывают всех хитростей, как именно это будет проходить», - пояснил он.