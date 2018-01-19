Политика

Псковские «эсеры» намерены сохранить альянс с коммунистами

Псковские «эсеры» намерены сохранить альянс с коммунистами и в текущем году. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

«У "Справедливой России" и КПРФ общая идеологическая платформа. Мы действуем примерно в одном направлении, и наши программные заявления сильно похожи. В Псковской области сложилась уникальная ситуация, когда мы отодвинули свои амбиции на второй план. Каждый хочет быть первым, набрать в каждом округе процент побольше, но мы на первый план поставили интересы горожан и нашего города Пскова и решили пойти на выборы гордумы единым фронтом», - напомнил Олег Брячак.

Той же тенденции псковские «эсеры» намерены придерживаться и в текущем году. В частности, гость студии не исключил, что «Справедливая Россия» и коммунисты выставят на выборы губернатора Псковской области единого кандидата. При этом он допускает, что в альянс войдут и либерал-демократы.

Олег Брячак полагает, что губернаторские выборы будут конкурентными, но не исключает, что в предвыборную гонку включатся кандидаты-спойлеры, призванные оттянуть голоса в пользу кандидата от партии власти.