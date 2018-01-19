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Политика

Лев Шлосберг нам не конкурент, но и не союзник - Олег Брячак

22.01.2018 17:48|ПсковКомментариев: 44

«Лев Шлосберг нам не конкурент, но и не союзник», - заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак, комментируя перспективы лидера псковских «яблочников» на выборах губернатора Псковской области, которые состоятся в этом году.

«Лев Шлосберг не преодолеет муниципальный фильтр. У него не наберется и половины депутатов, необходимых для преодоления муниципального фильтра. Знаю на 100 процентов, что ни «Справедливая Россия», ни КПРФ, ни ЛДПР не отдадут Шлосбергу ни одного голоса, и на этих губернаторских выборах мы его не увидим, - прогнозирует Олег Брячак. - Телодвижения Шлосберга в интернете направлены в пустоту, хотя, может, это добавит ему каких-нибудь пол-процента».

Гость студии также подчеркнул, что псковские «эсеры» не будут делиться с «Яблоком» голосами. По большей части такая позиция связана с отказом единственного депутата гордумы от партии «Яблоко» Артура Гайдука поддерживать конкретную кандидатуру при избрании главы города Пскова. Напомним, такая позиция депутата рассматривалась на заседании Бюро регионального отделения «Яблока». По мнению Олега Брячака, она по сути означает поддержку кандидата от партии большинства.

«Поэтому мы не будем делиться голосами с «Яблоком». Я готов дискутировать с Львом Марковичем, он неглупый человек, но он вряд ли может ко мне подойти и попросить у меня голосов. И к коммунистам он тоже не подойдет, потому что они тоже выдвигали меня на пост главы города. Он сжег мосты после себя», - заключил гость студии.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 44Версия для печати
 

 
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