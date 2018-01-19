Политика

Мы не взяли у Михаила Гавунаса ни копейки и, наверное, не возьмем - Олег Брячак

«Мы не взяли у Михаила Гавунаса ни копейки и, наверное, не возьмем», - сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак, отвечая на вопрос, намерен ли он в будущем сохранить деловой союз с опальным олигархом, бывшим вице-спикером Псковского областного Собрания Михаилом Гавунасом.

«У меня никогда не было и нет отношений с ним. Те люди, которых вы приписываете к его «команде», - Юлия Пожидаева, Владимир Панченко и так далее - совершенно самостоятельные, взрослые люди. Они не на поводке ходят и не в детском саду, чтобы ими кто-то управлял, - отметил гость студии. - Может, у них что-то и есть (с Гавунасом - ред.), но я не знаю их отношений. Я работаю, прежде всего, с людьми. Я не знаю, чья это команда».

При этом Олег Брячак подчеркнул, что Владимир Панченко - руководитель крупного предприятия в Печорах, которое дает 1200 рабочих мест, а Юлия Пожидаева - «замечательный менеджер, классный и умный человек. С уважением он относится и к самому Михаилу Гавунасу. «С уважением отношусь к нему. Человек просто попал под раздачу, когда у него хотели отобрать акции «Евро-Керамики». Он их не отдал и подвергся гонениями», - пояснил гость студии.