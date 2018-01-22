Люди из команды Грудинина скупают паблики «ВКонтакте»

Люди из команды Павла Грудинина уговаривают администраторов пабликов соцсети «ВКонтакте» продать их группы, после чего пытаются использовать их для агитации за кандидата от КПРФ. Об этом пишет портал life.ru.
В последнее время в соцсети «ВКонтакте» десятки развлекательных групп внезапно сменили названия на прогрудининские, однако по тематике и участникам остались прежними. Такие махинации запрещены администрацией соцсети «ВКонтакте», поэтому некоторые из этих пабликов были оперативно заблокированы. Как говорят эксперты, команда агрария скупает паблики быстро и без разбора, чем пользуются ушлые администраторы групп и завышают для них цены в разы.
«Примечательно, что эсэмэмщики Грудинина даже не удосужились хоть как-то зачистить группы от прежнего контента: они до сих пор пестрят детскими мемами и приколами, фотографиями тачек и романтическими картинками. С недавних пор участники десятков развлекательных пабликов в соцсети "ВКонтакте" неожиданно для себя оказались под красными знамёнами кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Ещё вчера они обсуждали здесь подростковые мемасики и девичьи мечты, а теперь их группы называются "За Грудинина" или "Грудинин - наш президент"», - пишет life.ru.