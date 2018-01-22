Политика

Турчак: В «Единой России» создается политическое управление

В «Единой России» создается политическое управление и вводится система рейтингования региональных отделений , сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Сейчас мы его заново структурируем и создаем», - сказал А.Турчак в эфире программы «Полный контакт» на «Вести FМ», сообщает во вторник пресс-служба партии.

Как отмечается в сообщении, «секретарь Генсовета также указал на то, что партийная повестка должна задаваться партией и реализовываться на уровне парламентов».

Турчак напомнил о роли и месте «Единой России» в президентской кампании. «Мы – президентская партия, партия, которую создавал Владимир Путин, партия, которая представляет более двух миллионов членов "Единой России" и ее сторонников по стране. Поэтому мы, естественно, активно интегрируем в кампанию, и наша главная задача – донести до избирателей важность этих выборов, потому что следующие шесть лет будут определяющими для развития страны, экономики, места России», – заявил он.

Сразу после президентских выборов, по словам Турчака, будет проведен ребрендинг партии. Кроме того, он сообщил, что в «Единой России» заново будет создано политическое управление. «Еще раз хочу повторить формулу – «Единая Россия» - не Партия фракции, это фракция Партии. Это касается и федерального уровня, и наших региональных парламентов. Партийная повестка должна задаваться самой Партией, а потом уже транслироваться и реализовываться на уровне парламента», – отметил Турчак.

Помимо этого, весной будет введена система рейтингования отделений Партии, которая позволит определить эффективность их работы. «Системы рейтингования до сих пор не было – мы ее будем вводить весной. Я бы не стал сегодня называть успешных или отстающих», – отметил Турчак.

При этом он добавил, что развитию кадрового лифта в «Единой России» будет способствовать возобновленная партийная учеба: «Мы запустили несколько проектов, включая возрожденный проект партийной учебы – когда мы сможем поднимать активистов муниципального уровня до уровня регионов, до федерального уровня. Это – возможность коммуникации, кадрового лифта не только внутри партии, но и в рамках тех программ, которые реализует исполнительная власть, в рамках президентской программы «Лидеры России».

Все обращения слушателей, поступившие во время эфира, Андрей Турчак возьмет на контроль и передаст их в работу коллегам по партии в регионах.