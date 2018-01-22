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Политика

Псковское «Яблоко» раскрыло источники своего финансирования

23.01.2018 15:55|ПсковКомментариев: 18

22 января председатель Псковского «Яблока», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг в эфире программы «Шлосберг live» на канале«Гражданинъ ТВ» отчитался о сборе и расходовании пожертвований для работы команды Псковского «Яблока» в 2017 году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в минувшем году Псковское «Яблоко» получило 1072 пожертвования от 470 граждан из 52 регионов России на общую сумму 3 млн 954 тыс. 603 руб.

Пики сбора пожертвований пришлись на муниципальные избирательные кампании: на всеобщих муниципальных выборах в Псковской области в августе (1 млн 428 тыс. 848 руб.) и сентябре (592 тыс. 942 руб.), на выборах главы Гдовского района в ноябре (592 тыс. 445 руб.).

В тройке лидеров пожертвований из регионов: Москва (386 пожертвований на сумму 1 млн 672 тыс. 841 руб.), Санкт-Петербург (201 пожертвование на сумму 985 тыс. 68 руб.), Псковская область (105 пожертвований на сумму 668 тыс. 729 руб.).

Более 10 тыс. руб. пожертвований поступило также еще из 11 регионов: Московской области (96 пожертвований на сумму 184 тыс. 31 руб.), Самарской области (12 пожертвований на сумму 117 тыс. 890 руб.), Республики Татарстан (22 пожертвования на сумму 41 тыс. 500 руб.), Свердловской области (18 пожертвований на сумму 33 тыс. 75 руб.), Ленинградской области (14 пожертвований на сумму 28 тыс. 900 руб.), Новосибирской области (10 пожертвований на сумму 15 тыс. 500 руб.), Владимирской области (3 пожертвования на сумму 14 тыс. 22 руб.), Тверской области (17 пожертвований на сумму 13 тыс. 555 руб.), Курской области (5 пожертвований на сумму 13 тыс. 300 руб.), Воронежской области (14 пожертвований на сумму 12 тыс. 700 руб.), Рязанской области (10 пожертвований на сумму 11 тыс. 900 руб.).

Всего в 2017 году на политическую работу Псковское «Яблоко» получило 6 млн 604 тыс. 603 руб.: 3 млн 954 тыс. 603 руб. пожертвований (в том числе 3 млн 900 тыс. 603 руб. от физических лиц и 54 тыс. руб. от юридических лиц), а также 2 млн 650 тыс. руб. от федерального аппарата партии (2 млн 400 тыс. руб. на проведение всеобщих муниципальных выборов 10 сентября и 250 тыс. руб. на проведение досочных выборов главы Гдовского района 12 ноября). Таким образом, 59,88% средств, привлеченных в минувшем году для политической работы, в том числе на выборах, было собрано за счёт пожертвований и 40,12% средств получено от федеральной партии.

Израсходовано Псковским «Яблоком» на политическую работу в 2017 году было 6 млн 653 тыс. 907 руб. (с учетом остатка денежных средств, перешедших с 2016 года).

Расходование полученных средств велось по 15 направлениям: изготовление полиграфической продукции (1 млн. 145 тыс. 172 руб.), агитационные работы в поле, в том числе работы по доставке печатной продукции, 860 тыс. 769 руб.), работа редакции газеты «Гражданинъ» (831 тыс. 330 руб.), управление выборами (работа регионального и местных штабов, в том числе бригадиров, 718 тыс. 628 руб.), наружная реклама (702 тыс. 179 руб.), транспортные услуги (629 тыс. 328 руб.), изготовление аудиовизуальной продукции (аудио- и видеоматериалы, в том числе для интернета, 411 тыс. 279 руб.), работа в интернете, в том числе разработка и модернизация сайтов (343 тыс. 685 руб.), реклама на радиостанциях (316 тыс. 110 руб.), реклама в печатных СМИ (174 тыс. 820 руб.), организация массовых публичных мероприятий (143 тыс. 768 руб.), продвижение фандрайзинга (122 тыс. 862 руб.), приобретение техники и оборудования (78 тыс. 987 руб.), социологические исследования (41 тыс. руб.), юридические услуги (20 тыс. руб.).

Источник: Псковская Лента Новостей
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