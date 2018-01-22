Политика

Роман Романов может возглавить политуправление «Единой России»

Бывший сотрудник администрации Псковской области и Псковского госуниверситета Роман Романов может возглавить политическое управление, которое появится в структуре центрального исполкома «Единой России» в ближайшее время. Об этом во вторник сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в партии. Появление новой структуры в «Единой России» объясняется тем, что в настоящее время в Кремле и других административных структурах «нет единого центра влияния на партию».

По сведениям издания, политуправление в составе Центрального исполкома партии может быть создано уже к 1 февраля, его функционал и кандидатура руководителя будут представлены на президиуме политсовета партии.

Предполагается, что политуправление займется аналитикой, экспертизой, планированием, социологией, выработкой политических инициатив и будет коммуницировать с Госдумой и Советом федерации.

«Наиболее вероятной кандидатурой на должность главы политуправления источники “Ъ” называют давнего соратника Андрея Турчка еще по работе в «Молодой гвардии "Единой России"» Романа Романова. Господин Романов руководил управлением внутренней политики в администрации Псковской области, был заместителем главы аппарата обладминистрации, когда регион возглавлял Андрей Турчак. После назначения господина Турчака секретарем генсовета «Единой России» Роман Романов возглавил его аппарат.

Тогда собеседник “Ъ” в партии сообщил, что должность главы аппарата «тесна для него», «он про смыслы, а не про "орговуху"». На должности главы политического управления Роман Романов может получить статус заместителя главы исполкома Александра Борисова. Сам господин Романов отказался от комментариев», - сообщает «Коммерсант».