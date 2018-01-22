Политика

«Почта России» подключится к информированию граждан страны о выборной президентской кампании

ЦИК РФ и Почта России подписали соглашение об информировании населения о выборах президента.

Соглашение подписали глава Центризбиркома Элла Памфилова и гендиректор Почты России Николай Подгузов.

Как говорится в сообщении пресс-службы ЦИК, Почта России «окажет содействие в распространении печатных и аудиовизуальных материалов, подготовленных ЦИК в рамках информационно-разъяснительной кампании».

«Почта России для Центризбиркома - стратегический партнер. Почтовые отделения работают практически в каждом населенном пункте страны, даже немногочисленном, что делает их эффективными площадками для информирования о предстоящих выборах главы государства. Соглашение позволит сделать работу комиссии по-настоящему адресной и действительно масштабной», - сказала глава ЦИК Элла Памфилова, слова которой приводятся в сообщении.

В нем указывается, что отделения почты ежедневно посещают более 6 млн россиян.

«Размещение информационных материалов в отделениях связи, а также привлечение сотрудников почты к информированию населения о выборах президента РФ позволит повысить осведомленность россиян о сроках и порядке совершения избирательных действий, а также об избирательном законодательстве. Кроме того, на базе нескольких десятков отделений почтовой связи будут организованы избирательные участки», - отмечается в сообщении.