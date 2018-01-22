Андрей Царев: Работа регионального штаба Путина востребована

«Региональный штаб работает чуть больше недели, но мы уже видим его востребованность. Псковичи звонят, приходят, с каждым днем обращений становится все больше», - сообщил сопредседатель штаба общественной поддержки кандидата на должность президента России Владимира Путина Андрей Царев.
Часть уже поступивших обращений касались поддержки кандидата и вопроса о том, как отдать свою подпись в поддержку его выдвижения.
Кроме того, псковичи приходят в штаб с конкретными предложениями. «Обращений зафиксировано уже несколько десятков, - отметил сопредседатель штаба. - Все предложения мы передаем в центральный штаб кандидата».
Андрей Царев напомнил, что ежедневно в региональном штабе работает приемная, в которой дежурят сопредседатели, члены штаба. «Нам важно слышать людей, важен диалог. Наша главная задача - чтобы жители нашей области пришли 18 марта на выборы, отдали свой голос за будущее, за сильную Россию. Отмечу, что все, кто к нам обращается - люди с активной позицией, говорят, что обязательно примут участие в голосовании».
Напомним, штаб общественной поддержки кандидата на должность президента России Владимира Путина в Псковской области работает по адресу: Псков, ул. Л. Толстого, д. 1. Телефон горячей линии (8112) 22-18-18.