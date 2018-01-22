Политика

Андрей Царев: Работа регионального штаба Путина востребована

«Региональный штаб работает чуть больше недели, но мы уже видим его востребованность. Псковичи звонят, приходят, с каждым днем обращений становится все больше», - сообщил сопредседатель штаба общественной поддержки кандидата на должность президента России Владимира Путина Андрей Царев.

Часть уже поступивших обращений касались поддержки кандидата и вопроса о том, как отдать свою подпись в поддержку его выдвижения.

«В Псковской области активистами и волонтерами собрано порядка 9 тысяч подписей, сбор уже завершен, но псковичи еще звонят, спрашивают, можно ли оставить свою подпись», - рассказал Андрей Царев.

Кроме того, псковичи приходят в штаб с конкретными предложениями. «Обращений зафиксировано уже несколько десятков, - отметил сопредседатель штаба. - Все предложения мы передаем в центральный штаб кандидата».

Смотрите также Сопредседателями псковского штаба Владимира Путина стали Галина Неваленная, Елена Косенкова и Андрей Царев

Андрей Царев напомнил, что ежедневно в региональном штабе работает приемная, в которой дежурят сопредседатели, члены штаба. «Нам важно слышать людей, важен диалог. Наша главная задача - чтобы жители нашей области пришли 18 марта на выборы, отдали свой голос за будущее, за сильную Россию. Отмечу, что все, кто к нам обращается - люди с активной позицией, говорят, что обязательно примут участие в голосовании».

Напомним, штаб общественной поддержки кандидата на должность президента России Владимира Путина в Псковской области работает по адресу: Псков, ул. Л. Толстого, д. 1. Телефон горячей линии (8112) 22-18-18.