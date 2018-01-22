Политика

Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Петром Алексеенко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двое на одного», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Гость студии - первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко.

Он расскажет о своей деятельности на посту персека, о ситуации в псковском обкоме КПРФ, о планах псковских коммунистов на текущий год и ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.

Ведут эфир Константин Калиниченко и Александр Савенко.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.