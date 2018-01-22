Политика

Псковские коммунисты «помолодели» на два года

Псковские коммунисты «помолодели» на два года. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко, рассказывая об итогах работы обкома в минувшем году.

«Наши ряды молодеют. По итогам 2016 года средний возраст наших партийцев по городу Пскову составлял 64 года, а по итогам 2017 снизился до 62. На выборы в гордуму Пскова мы в прошлом году выдвинули 48 кандидатов, из них было только два пенсионера», - рассказал гость студии.

В целом год с момента вступления Петра Алексеенко в новую должность оказался непростым. После смерти прежнего персека Александра Рогова ему пришлось «сразу приняться за работу, засучив в рукава». «В целом обстановка в обкоме за этот год стабилизировалась, отношения нормальные, прежние разногласия удалось преодолеть, хотя критика со стороны однопартийцев присутствует, и мы к ней прислушиваемся», - отметил персек.