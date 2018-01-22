Политика

Кандидат в президенты от КПРФ Грудинин пока не собирается приезжать в Псковскую область

Псковская область не вошла в число регионов, которые собирается посетить кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко.

По его словам, в графике кандидата определено 15 регионов, которые он должен посетить, и псковский регион в него не попал. «У нас было селекторное совещание по Северо-Западному округу, которое проводил заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Мы вносили предложение, чтобы Грудинин приехал к нам в регион, но сказали, что у него нет возможности. В качестве альтернативы нам предложили пригласить в регион его доверенных лиц Юрия Болдырева и Виктора Соболева», - пояснил Петр Алексеенко.

На ближайших заседаниях ЦК КПРФ и пленуме коммунисты намерены внести предложение, чтобы кандидат в президенты Грудинин в первую очередь посетил те регионы, в которых в текущем году пройдут губернаторские выборы, дабы поддержать кандидатов от КПРФ.