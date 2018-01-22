Политика

Петр Алексеенко: Олег Брячак - все еще «наш сукин сын»

«Олег Брячак (руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия - ред.) - все еще наш сукин сын», - сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко, комментируя перспективы альянса псковских коммунистов с эсерами в рамках нового избирательного цикла.

«Сейчас мы с Олегом Брячаком пока (в рамках избирательной кампании по выборам президента России - ред.) не можем контактировать. Мы знаем, что «Справедливая Россия» на президентских выборах поддержит Путина и своего кандидата не выдвигала, - пояснил Петр Алексеенко. - Но как поведет себя наше региональное отделение - это вопрос. Если они захотят быть с нами (а не все «эсеры» поддерживают Путина - есть среди них здравомыслящие люди), то мы их примем и будем с ними работать».

Решение по поводу возможных альянсов псковских коммунистов со «Справедливой Россией», по словам гостя студии, еще не принято и будет зависеть от итогов президентских выборов.

«Если получим нормальный результат, то на губернаторские выборы пойдем союзом и будем искать такого человека, который всех бы устроил. Может быть, это будет беспартийный человек - возможно все», - отметил Петр Алексеенко.

Кроме того, гость студии прокомментировал перспективы участия «группы Гавунаса» в губернаторских выборах и выборах глав семи районов Псковской области, которые пройдут в 2018 году.

«Когда были местные выборы 2017 года, мы дали право нашим местным комитетам самим решать, с кем и как объединяться. А на выборы губернатора мы будем уже сами это определять. Никаких договоров именно у меня с Олегом Брячаком не было, а Гавунаса я вообще сто лет не видел - с тех пор, как он уехал. Думаю, эта «группа Гавунаса» - вообще какой-то миф. Все говорят: Гавунас, Гавунас. Но где он есть - этот Гавунас?» - отметил Петр Алексеенко.