Политика

Петр Алексеенко о перспективах Грудинина на выборах президента: Мы настроены на победу, но мы реалисты

Псковские коммунисты рассчитывают, что кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин выйдет во второй тур выборов. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко.

«Мы, как всегда, настроены на победу. Как говорится, только победа - и ни шагу назад. Но при этом мы реалисты. Хотелось бы, чтобы Грудинин вышел во второй тур», - прокомментировал гость студии перспективы кандидата от компартии на президентских выборах.

Петр Алексеенко не верит, что кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский сможет опередить ставленника коммунистов, несмотря на получившую огласку историю с зарубежными счетами Грудинина, которые он потом в итоге закрыл. «Думаю, эту историю стали раскручивать на старте избирательной кампании, чтобы отвлечь внимание жителей страны от его программы "20 шагов"», - заключил Петр Алексеенко.